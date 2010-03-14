گشتهای نوروزی برای حفاظت از آثار تاریخی گلستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد راستی ظهر یکشنبه در نشست این یگان افزود: در راستای فعالیت های ستاد تسهیلات سفرهای گلستان در ایام نوروز 89، نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان نیز با کلیه امکانات و تجهیزات، به ارائه خدمات به مسافرین نوروزی می پردازند.

وی اظهار داشت: با توجه به فعالیت گسترده و اقدامات ستاد تسهیلات سفرهای گلستان، نیروهای یگان حفاظت این سازمان نیز در راستای همکاری با واحد آمارگیری، مستند سازی و نظرسنجی همچنین پیش بینی کشیک های نوروزی و بازدید مستمر از نقاط مختلف استان با این ستاد همکاری نموده و به مسافرین نوروزی این استان خدمت رسانی می کنند.



وی خاطرنشان کرد: نیروهای این یگان ضمن خدمت رسانی به مسافرین با اقدامات پیشگیرانه و به صورت گشت های محسوس و نامحسوس و با سرکشی ها ی مداوم شبانه روزی از آثارو ابنیه های تاریخی سطح استان حفاظت می کنند.



فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: مسافران نوروز امسال با خاطره خوش گلستان را ترک کرده و با رضایتمندی خود، زمینه را جهت سفرهای آتی فراهم آورده و گلستان را به عنوان مقصد سفر خود با ماندگاری بیشتر انتخاب کنند.

استان گلستان بیش از 1500 جاذبه طبیعی وتاریخی دارد که نیروهای یگان حفاظت این اداره کل ضمن حفاظت از این آثار، مسافران نوروزی را راهنمایی می کنند.



