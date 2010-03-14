حبیبالله عزیزی، در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد در فعالیتهای قرآنی استان قم گفت: تربیت نیروهای زبده و کارآمد در عرصههای قرآنی باعث میشود تا جامعه ما روز به روز رویکرد قرآنی بهتری پیدا کند و به امید خداوند فرهنگ قرآنی در جامعه ما ترویج شود.
وی خواستار تعامل مؤسسات قرآنی با قرآنآموزان مناطق محروم شد و با اشاره به فعالیتهای این مؤسسه قرآنی گفت: در طول مدت گذشت پنج سال از ثبت رسمی این مؤسسه، ما فعالیتهایی را که فکر میکردیم مغفول مانده انجام دادیم از جمله تربیت نیروی انسانی برای مؤسسات قرآنی در سطح کشور، مخصوصاً مناطق محروم که تقاضای این کار را به طور جدی از ما داشتند.
این مدرس مراکز تربیت معلم قرآن استان قم همچنین ادامه داد: به عقیده من تنها راه موفقیت قرآنآموزان در مناطق محروم این است، که تعاملات مؤسسات قرآنی با دانشآموزان و به طور کلی قرآن آموزان این مناطق روز به روز افزایش یابد و این تعامل و ارتباط هیچگاه منقطع نشود.
عزیزی تأکید کرد:
ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد در عرصه فعالیتهای قرآنی در قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مؤسسه آیات هدایت قم بر لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد در فعالیتهای قرآنی این استان تاکید کرد.
حبیبالله عزیزی، در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد در فعالیتهای قرآنی استان قم گفت: تربیت نیروهای زبده و کارآمد در عرصههای قرآنی باعث میشود تا جامعه ما روز به روز رویکرد قرآنی بهتری پیدا کند و به امید خداوند فرهنگ قرآنی در جامعه ما ترویج شود.
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