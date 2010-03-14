اجرای طرح نظارت سبز در میادین میوه و تره بار از فردا تا پایان اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به افزایش حضور شهروندان در روزهای پایانی سال به میادین میوه و تره بار و تهیه اقلام مورد نیاز نظیر میوه وتره بار، گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی و.. این طرح با هدف نظارت بر چگونگی توزیع وعرضه مواد غذایی در سطح میادین وبازارها به اجرا گذاشته می شود.

وی افزود : نظارت بر چگونگی نگهداری مواد غذایی مواد پروتئینی خام دامی نظیر گوشت ، مرغ و ماهی ، نظارت بر زمان ماندگاری مواد غذایی ، نظارت بر چگونگی رعایت موازین بهداشت محیط و حرفه ای و فردی در مراکز عرضه ، نظارت بر کیفیت بهداشتی مواد غذایی عرضه شده در میادین و بازارچه ها و ارتقاء سطح بهداشت این مراکز، جلوگیری از بروز هرگونه تخلف و تقلب در عرضه مواد خام دامی درسطح میادین و بازارها و تقویت نظارت در سامانه های عرضه عمده گوشت مرغ در میدان بهمن، و عرضه عمده ماهی در میدان بعثت، از دیگر اهداف اجرای این طرح خواهد بود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تاکید کرد : اکیپ های نظارتی متشکل از دامپزشکان ناظر و کارشناسان بهداشتی ضمن بازدید روزانه از فعالیت بهداشتی میدان، به بازرسی میادین و بازار های تحت پوشش سازمان پرداخته و ضمن نظارت بر کلیه فعالیت های توزیع و عرضه محصولات، در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به تذکر، ضبط موقت یا ضبط کامل کالا و ... اقدام خواهند کرد.