مخالفان انحلال سازمان مدیریت طرح دو فوریتی دهند

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص چگونگی پذیرش عنوان معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری از سوی مجلس و جایگزینی آن به جای عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: به هر حال دولت سازمان مدیریت را بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل کرده است.

وی گفت: مجلس مخالف این مصوبه است اما چون این سازمان زیرمجموعه دولت است به این شیوه تغییر ساختار داد.

ثروتی تصریح کرد: اگر مجلس مخالف این انحلال است باید راهکار قانونی را دنبال کند. مجلس قانونا می تواند طرح فوریتی تهیه کند و تقاضای اصلاح ساختار کند.

ثروتی گفت: این بحث مانند موضوع سازمان تامین اجتماعی می ماند که دولت بر اساس مصوبه شورای عالی اداری آن را زیرنظر ریاست جمهوری برد اما مجلس به دلیل حساسیت زیاد نسبت آن با یک طرح دو فوریتی آن را زیر مجموعه وزارت رفاه قرار داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: دولت این اقدام را جز اختیارات خود می دانسته است و طبق مصوبه شورای عالی اداری این کار را انجام داده است. دولت از اختیاراتی که دارد استفاده کرده است حتی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این اختیار را به دولت داده که ساختار سازمان ها را تغییر دهد.

ثروتی گفت: در مورد تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اگر حساسیت بالایی وجود داشته باشد در قالب طرح دو فوریتی می توانند درخواست احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بدهند.

وی ادامه داد: این به نظر دولت و مجلس بستگی دارد. در حال حاضر دولت تمایل دارد معاونت راهبردی و برنامه ریزی وجود داشته باشد از سوی دیگر مجلس هنوز این نظر دولت را به طور رسمی نپذیرفته است.

ثروتی در خصوص به کاربردن عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برخی از بندهای لایحه بودجه 89 کل کشور نیز گفت: ما در لایحه بودجه 89، برخی از مصوبات بودجه سالهای قبل را تنفیذ کردیم در لایحه بودجه 89 و در تمام آنها عنوان سازمان مدیریت برنامه ریزی نوشته است.

وی گفت: حتی خود دولت در لایحه تقدیمی بودجه 89 در سه بخش عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی را قید کرده است.

ثروتی یادآور شد: این موضوع هنوز به طور کامل تعیین تکلیف نشده است و وضعیتی میانه دارد و نهایی نشده است.

در تصویب لایحه بودجه 89 کل کشور برخلاف بودجه مصوب سال 88 از معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری به جای عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی یاد شده است این در حالی است که بیش از دو سال است که این سازمان توسط ریاست جمهوری و بدون نظر مجلس منحل شده است اما به دلیل اینکه این انحلال از سوی مجلس پذیرفته نشده بود در بودجه سال 88 که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در تمام بخشهای لایحه از عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی نام برده شد.

در بودجه سال 89 اما مجلس ترجیحا از عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری استفاده کرد که تذکر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان را به دنبال داشت.