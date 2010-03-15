شورای شهر دوساله عملا نمایشی است

رسول خادم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یک سال دیگر عمر شورا یعنی نیمه دوم آن نیز به بحث انتخابات دوره بعدی آن خواهد گذشت و عملا این دوره از شوراها کارآیی نخواهد داشت.

وی با بیان این که انتخاب شهردار توسط شورای دوساله نیز مساله ساز خواهد شد، ادامه داد: باید دید تنظیم کنندگان این قانون که مدت دو سال را برای شورای شهر چهارم در نظر گرفته اند چرا بررسیهای لازم را در ارتباط با مشکلات و مسائل آن انجام نداده اند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: شهردار فعلی اطلاع کافی از امور دارد و بر امور مسلط شده است و سخت در حال تلاش و فعالیت است.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع تهران در دور سوم شورای شهر، تصریح کرد: این طرح یکی از مهمترین مصوبه های طول عمر شورای شهر است و اعضای دوره فعلی شورای شهر پیگیر اجرای این طرح هستند و اگر این اعضا باقی بمانند اجرای آن تضمین شده است.

خادم با بیان این که 6 ساله شدن دوره فعلی شورای شهر نیز قانونی نیست چرا که مردم اعضای این دوره را برای چهار سال انتخاب کرده اند، گفت: ولی ادامه دوره فعلی برای دو سال آینده بهترین گزینه بوده و از لحاظ علمی هم دارای توجیه است.