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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۱

رسول خادم در گفتگو با مهر:

شورای شهر دوساله عملا نمایشی است

شورای شهر دوساله عملا نمایشی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شورای شهر دو ساله عملا نمایشی خواهد بود چرا که یک سال یعنی نیمی از عمر دوره، زمان نیاز است تا اعضای شورا بتوانند به یک فصل مشترک همکاری برسند.

رسول خادم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یک سال دیگر عمر شورا یعنی نیمه دوم آن نیز به بحث انتخابات دوره بعدی آن خواهد گذشت و عملا این دوره از شوراها کارآیی نخواهد داشت.

وی با بیان این که انتخاب شهردار توسط شورای دوساله نیز مساله ساز خواهد شد، ادامه داد: باید دید تنظیم کنندگان این قانون که مدت دو سال را برای شورای شهر چهارم در نظر گرفته اند چرا بررسیهای لازم را در ارتباط با مشکلات و مسائل آن انجام نداده اند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: شهردار فعلی اطلاع کافی از امور دارد و بر امور مسلط شده است و سخت در حال تلاش و فعالیت است.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع تهران در دور سوم شورای شهر، تصریح کرد: این طرح یکی از مهمترین مصوبه های طول عمر شورای شهر است و اعضای دوره فعلی شورای شهر پیگیر اجرای این طرح هستند و اگر این اعضا باقی بمانند اجرای آن تضمین شده است.

خادم با بیان این که 6 ساله شدن دوره فعلی شورای شهر نیز قانونی نیست چرا که مردم اعضای این دوره را برای چهار سال انتخاب کرده اند، گفت: ولی ادامه دوره فعلی برای دو سال آینده بهترین گزینه بوده و از لحاظ علمی هم دارای توجیه است.

کد مطلب 1051482

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