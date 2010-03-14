عامل انسانی دلیل 90 درصد حوادث رانندگی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسنخانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری حدود 400 نفر در اثر حوادث رانندگی در سطح استان جان خود را از دست داده اند ، هر چند نسبت به سال گذشته 36 نفر از میزان تلفات جاده ای استان کاسته شده است اما با این وجود آمارهای فعلی نیز زیاد است.

وی توقیف خودروهای متخلف را عاملی در کاهش بروز حوادث در محورهای مواصلاتی استان دانست و ادامه داد: کلیه خودروهای مسافر بر عمومی باید مجهز به دستگاه GPS باشند و در صورت بی توجهی به این امر، خودرو این افراد توقیف خواهد شد.

سردار حسنخانی داشتن معاینه فنی خودروها را نیز الزامی عنوان کرد و افزود: در پلیس راه های استان با این گونه موارد بطور جدی برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان از انجام تست اعتیاد از رانندگان کلیه خودروها خبر داد و گفت: لوازم مورد نیاز برای این کار تدارک دیده شده است و به صورت تصادفی از رانندگان، تست اعتیاد به عمل خواهد آمد.

سردار حسنخانی به اعتماد مردم به پلیس 110 اشاره کرد و گفت: در سالجاری بیش از یک میلیون و 500 هزار تماس با این نیرو در سطح استان صورت گرفته است که در 23 درصد موارد، تماس ها منجر به عملیات شده است و این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: مشارکت مردم با نیروی انتظامی باعث افزایش راندمان کاری این نیرو شده و در سال آینده نیز به این موضوع توجه ویژه ای خواهد شد.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: اجرای طرحهای ایمن سازی مراسم چهارشنبه آخر سال دراین استان از یک ماه قبل آغاز شده است و تاپایان این مراسم ادامه خواهد داشت.

سردار حسنخانی با بیان اینکه در اجرای طرح های ویژه این روز از نیروهای بسیجی نیز کمک گرفته خواهد شد، افزود: از آغاز اجرای طرح های ایمن سازی و مقابله با آسیبهای چهارشنبه آخر سال تاکنون بیش از دو میلیون عدد انوع مواد محترقه غیراستاندارد و خطرساز در استان کشف و ضبط شده است.

وی بااشاره به اینکه امسال دستگیری تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه از سوی نیروی انتظامی با انجام کارهای اطلاعاتی و هدفمند انجام شده است، یادآورشد: مبارزه با عمده فروشها و وارد کنندگان این مواد امسال بیشتر مورد هدف ناجا بوده است.

سردار حسنخانی با بیان اینکه طی این مدت 68 نفر از عمده فروشان مواد محترقه درسطح استان دستگیر شده اند، افزود: حجم زیاد مواد محترقه کشف شده و شمار کم دستگیری های انجام شده در این رابطه نشان دهنده هدفمند بودن اجرای طرح های ایمن سازی مراسم چهارشنبه آخر سال در استان بوده است.

وی هدف از اجرای طرحهای مختلف برای مقابله با خطرات و آسیب های چهارشنبه آخر سال را حفظ و صیانت از حق و حقوق مردم و جلوگیری از برهم زدن نظم و امنیت عمومی عنوان کرد و افزود: همکاری خانواده ها در نظارت و کنترل هرچه بیشتر فرزندان در اجرای طرح های مختلف امنیت اجتماعی مفید و موثر خواهد بود.