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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

15 هزار نفر از دوازدهمین جشنواره قرآنی استقبال کردند

15 هزار نفر از دوازدهمین جشنواره قرآنی استقبال کردند

دوازدهمین جشنواره قرآنی که با شرکت 15 هزار نفر در شش رشته حفظ، قرائت، ترتیل، سرود، نقاشی و داستان‌نویسی در دو گروه دختران و پسران و در شش گروه سنی برگزار شده است، در سالن ایران‌زمین شهرداری تهران در روز 24 اسفند برگزیدگان خود را معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر توپچی رئیس فرهنگسرای قرآن و دبیر جشنواره قرآنی هدف اصلی جشنواره را شناخت استعدادها و پتانسیل‌های قرآنی در سطح شهر دانست و گفت: شناخت استعدادها سبب ارتقای سطح قرآنی و تخصصی کودکان و نوجوانان می‌شود و این جشنواره باعث ایجاد ارتباط بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن به شکل‌های مختلف و ارتباط و تعامل با مراکز قرآنی به صورت منسجم‌تر خواهد شد.

رئیس دوازدهمین جشنواره قرآنی از شرکت 15 هزار نفر در 6 رشته خبر داد و گفت: در این دوره 15 هزار نفر شرکت کرده‌اند که 606 نفر به مرحله نهایی راه‌ یافتند و از بین آنها، از 250 نفر در روز 24 اسفند در سالن ایران زمین شهرداری تجلیل خواهد شد.

رئیس فرهنگسرای قرآن با اشاره به بخش جدول نویسی و مفاهیم گفت: اطلاعات این دو بخش از طریق روزنامه‌های سراسری و بعضاً بین‌المللی منتشر شده و به همین دلیل دایره وسیع‌تری را شامل می‌شود. مهلت شرکت در این بخش تمدید شده و تاکنون افراد بسیاری پاسخ‌های خود را ارسال داشته‌اند، لذا اختتامیه آن در زمان دیگری برگزار می‌شود.

توپچی مهمترین مشکلات این دوره را تعامل و ارتباط خوب نداشتن با مراکز قرآنی دیگر دانست و اظهار داشت: متاسفانه به شکل دقیق، تعامل و ارتباط با مراکز قرآنی وجود ندارد و این یکی از خلاهایی است که در سطح شهر تهران در حوزه قرآنی گرفتار آن هستیم و همین عدم تعامل، باعث موازی کاری در این حوزه شده است. 15 هزار نفر از دوازدهمین جشنواره قرآنی استقبال کردند.
کد مطلب 1051484

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