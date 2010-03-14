به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر توپچی رئیس فرهنگسرای قرآن و دبیر جشنواره قرآنی هدف اصلی جشنواره را شناخت استعدادها و پتانسیل‌های قرآنی در سطح شهر دانست و گفت: شناخت استعدادها سبب ارتقای سطح قرآنی و تخصصی کودکان و نوجوانان می‌شود و این جشنواره باعث ایجاد ارتباط بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن به شکل‌های مختلف و ارتباط و تعامل با مراکز قرآنی به صورت منسجم‌تر خواهد شد.



رئیس دوازدهمین جشنواره قرآنی از شرکت 15 هزار نفر در 6 رشته خبر داد و گفت: در این دوره 15 هزار نفر شرکت کرده‌اند که 606 نفر به مرحله نهایی راه‌ یافتند و از بین آنها، از 250 نفر در روز 24 اسفند در سالن ایران زمین شهرداری تجلیل خواهد شد.



رئیس فرهنگسرای قرآن با اشاره به بخش جدول نویسی و مفاهیم گفت: اطلاعات این دو بخش از طریق روزنامه‌های سراسری و بعضاً بین‌المللی منتشر شده و به همین دلیل دایره وسیع‌تری را شامل می‌شود. مهلت شرکت در این بخش تمدید شده و تاکنون افراد بسیاری پاسخ‌های خود را ارسال داشته‌اند، لذا اختتامیه آن در زمان دیگری برگزار می‌شود.



توپچی مهمترین مشکلات این دوره را تعامل و ارتباط خوب نداشتن با مراکز قرآنی دیگر دانست و اظهار داشت: متاسفانه به شکل دقیق، تعامل و ارتباط با مراکز قرآنی وجود ندارد و این یکی از خلاهایی است که در سطح شهر تهران در حوزه قرآنی گرفتار آن هستیم و همین عدم تعامل، باعث موازی کاری در این حوزه شده است. 15 هزار نفر از دوازدهمین جشنواره قرآنی استقبال کردند.