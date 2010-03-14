مستند دستهای هگمتانه، هنرهای سنتی همدان را به تصویر کشید

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه این فیلم، اولین فیلم بلند مستند سینمایی صنایع‌‌دستی کشور است، اظهار داشت: این فیلم با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان ساخته می‌شود.

بیات خاطرنشان کرد: این فیلم به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار ساخته می‌شود ضمن اینکه پویان کاظمی و حسین عباس زاده نیز به عنوان دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیر تصویربرداری گروه را همراهی کردند.

وی افزود: همدان علاوه بر برخورداری از 150 رشته هنرهای سنتی و صنایع‌‌دستی از هنرمندان برجسته‌ای در این عرصه برخوردار است.

بیات ادامه داد: کارگردانی این مستند بلند 90 دقیقه‌ای را محمد رضا اصلانی، مستند ساز برجسته کشور برعهده دارد.

وی بیان اینکه مستند دست‌های هگمتانه روایتی از صنایع‌دستی ایران در کنار صنایع‌دستی همدان است، گفت: همدان ازشهرهای تاریخی جهان است که همچنان پویا و فعال بوده و به عنوان شهری با قدمت هزاران سال مطرح است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اظهار داشت: فیلمبرداری فیلم دست‌های هگمتانه در مکان‌های مدرن امروزی و با تکیه بر آثاری مدرن و به روزی که توسط جوانان و به ویژه زنان این استان تولید می‌شود، صورت گرفت.

اسدالله بیات با تأکید بر اینکه مراحل فیلمبرداری دست‌های هگمتانه 23 روز طول کشید، افزود:‌ فیلمبرداری این فیلم اغلب در کارگاه‌های صنایع‌‌دستی شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند و رزن انجام شد.

وی یادآور شد: کارگاه‌هایی که مراحل فیلمبرداری در آن‌ها انجام شد در رشته‌های سفال و سرامیک، مصنوعات چوبی، گره چینی، ساز سنتی، نازک کاری روی چوب، گلیم، قاب سازی و شیشه دست ساز فعال هستند.