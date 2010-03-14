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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

راهیابی شش دانش آموز مازنی به مجلس دانش آموزی

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دانش آموزی مازندران گفت: شش دانش آموز از استان به مجلس دانش آموزی کشور راه خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرآقاجان پور  ظهر یکشنبه در حاشیه پنجمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: سازمان دانش آموزی یکی از تشکل هایی است که با نظر دانش آموزان در سطح کشور شکل گرفته است.

وی افزود: 64 نفر از 32 منطقه شهرستان به این مرحله راه یافته اند که از این میان شش نفر به مجلس دانش آموزی کشوری و شش نفر نیز به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب خواهند شد.
 
آقاجان پور با بیان اینکه مجلس دانش آموزی کشوری متشکل از 150 عضو است، تصریح کرد: انتخابات از میان دانش آموزان سطوح متوسطه و پیش دانشگاهی برگزار می شود.
 
رئیس سازمان دانش آموزی مازندران بیان داشت: تعدادی  64 نفر راه یافته به این مرحله  به عنوان مشاوران دانش آموزی و مشاوران جوان استاندار منصوب خواهند شد.
 
وی خاطرنشان کرد: تا 24 ساعت پس از انتخابات به اعتراض ها پاسخگویی خواهد شد.
 

 
کد مطلب 1051490

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