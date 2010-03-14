ایجاد ظرفیت 2 میلیونی برای سفرهای نوروزی ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بختیاری امروز در نشستی مطبوعاتی از افزایش 6 درصدی ظرفیت ناوگان ریلی برای ایام نوروز خبر داد و گفت: در ایام نوروز سال آینده 111 قطار به جابجایی مسافران خواهند پرداخت، این در حالی است که تعداد ناوگان در نوروز سالجاری 105 قطار بوده است.

مدیرعامل قطارهای مسافری رجا با اشاره به افزایش 5.6 درصد صندلی ایجادی در نوروز سال 89 ، اظهار داشت: ایام مسافرت نوروزی سال 89 با توجه به 29 روزه بودن اسفند ماه ، یک روز کمتر از سال گذشته و از 24 اسفند سال 1388 تا 16 فروردین سال 89خواهد بود.

بختیاری تعداد سالن روز ایجاد شده برای نوروز را یکهزارو 562 سالن در روز اعلام و تصریح کرد: این رقم نسبت به سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است.

وی تعداد قطارهای حومه ای برای نوروز را 25 دستگاه، بین المللی را 3 دستگاه و کمربندی را 15 دستگاه اعلام کرد و افزود: این تعداد در سال گذشته به ترتیب 24 و 5 و 13 قطار بوده است.

مدیرعامل قطارهای مسافری رجا دلیل کاهش تعداد قطارهای بین المللی را ریزش تونلی در خاک ترکیه اعلام کرد.

بختیاری ظرفیت ایجاد شده برای نوروز سالجاری را 2 میلیون نفر عنوان کرد و گفت: تا کنون برای 932 هزار و 833 نفر بلیتجهت سفرهای نوروزی به فروش رفته است.

وی تصریح کرد: در ایام نوروزی سالجاری روزانه 90 هزار و 613 نفر بوسیله قطارها جا به جا شدند که در مجموع 21 روز پیک کاری نوروز امسال یک میلیون و 902 هزار و 873 نفر با استفاده از قطار مسافرت کردند.

مدیرعامل قطارهای مسافری رجا ادامه داد: برای نوروز سال آینده برای هر روز 95 هزار و 564 صندلی یعنی در حدود 5 هزار صندلی بیشتر از سالجاری پیش بینی شده است که امیدواریم در 20 روز پیک کاری نوروزی بتوانیم یک میلیون و 911 هزار و 280 نفر را جا به جا کنیم.

بختیاری با بیان اینکه افزایش ظرفیت مسافری ریلی تا ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و جلب روز افزون رضایت مشتریان و توسعه خدمات در اقصا نقاط کشور با بالاترین کیفیت، آرمان این شرکت است، اظهار داشت: در مسافرتهای نوروز سال 89 علاوه بر افزایش ظرفیت ناوگان اقدامات زیادی در خصوص تکریم مسافرین انجام شده است.

وی تصریح کرد: افزایش مطلوبیت و کیفیت 180 دستگاه واگن مسافری، بازسازی و بازدید صوتی و تصویری، تبدیل واگن های مبله به واگن های خواب، تعویض کف پوش تمامی قطارها، نصب رمپ برقی در ایستگاه تهران، تجهیز برخی از واگن ها به سیستم های صوتی تصویری از جمله اقداماتی بوده است که در این شرکت انجام شده است.

بختیاری افزود: در همین حال فعالیتهایی برای ایجاد فضای شور و نشاط در قطار، اهدای یک بسته فرهنگی به خردسالان، توسعه امکانات و ساماندهی انجام عملیات های فرهنگی در داخل قطارها و ایستگاهها و آماده سازی فضاهای مختلف از جمله نماز خانه ها در ایستگاهها انجام شده است.

وی اعلام کرد: در ایام نوروزی همراه با نظارت بر فروش بلیت قطار اکیپهای ویژه بازدیدهای نوروزی تشکیل شده و برای نظارت بر انجام فعالیتها اعزام می شوند.

مدیرعامل قطارهای مسافری رجا در ادامه گفت: عملیات بهسازی بسیاری از ایستگاههای قطار از جمله سکوهای 1، 2 و 5 ایستگاه تهران انجام شده است.

در ادامه این نشست راشدی، عضو هیئت مدیره شرکت قطارهای مسافری رجا در خصوص روند واگذاری این شرکت به بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه شرکت قطارهای مسافری رجا زیانده است، جذب بازار بورس نخواهد شد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحصاری شدن قطارها در دست یک شرکت خاص مجوز واگذاری تعدادی از واگنها از سازمان خصوصی سازی اخذ شده است، گفت: تا پایان سال 88 تعداد 445 واگن واگذار شده بود، ضمن اینکه در طول سالجاری نیز 300 دستگاه واگن به بخش خصوصی واگذار می شود که 72 دستگاه واگذار شده و 126 واگن که مزایده آن انجام شده، پس از پیک کاری نوروزی واگذار خواهد شد.

راشدی در پایان یادآور شد: براساس اصل 44 قانونی اساسی، خصوصی سازی شرکت قطارهای مسافری رجا تکلیف شده است.