سپاه آماده مقابله با جنگ نرم و سخت دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سردار عبدالله عراقی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید تیپ 82صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با اعلام آمادگی کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: در سایه تقوی و ایمان الهی و پشتکار نیروهای بسیجی و سپاهی از نظر فناوری به پیشرفت‌های شگرفی رسیده ایم.



وی از آمادگی کامل بسیج و سپاه برای دفاع از انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: پاسداران حافظ این نهضت دینی و مردمی هستند و هر جا انقلاب نیاز داشته باشد بسیج و سپاه آماده است تا از این هدیه الهی حفاظت و صیانت کند.



سردار عراقی داشتن برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر و حفظ آمادگی نیروها را ضروری خواند و خاطر نشان کرد: باید تجهیزات خود را آماده نگه داریم و آموزش‌های مستمر را در یگان‌های خود تداوم بخشیم تا هر جا که نظام تهدید شد وارد صحنه شویم و با آنها مقابله کنیم.

عراقی افزود: هرچند در شرایط کنونی جنگها دیگر سنتی نیست و به جنگ نرم تبدیل شده اما در کنار جنگ نرم باید آماده جنگ سخت هم باشیم که در این راستا باید آمادگی جسمی، رزمی، دفاع شخصی را حفظ و با استفاده از فنآوری نوین از کشور صیانت کنیم.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: اگر استراژی خود را مشخص و بر اساس آن حرکت کنیم می توانیم در مقابل دشمنان موفق شویم بنابراین یگان‌های سپاه در زمینه تهدید سخت نیز لازم است همچنان آمادگی خود را حفظ کنند و آماده باشند.



عراقی تصریح کرد: در شرایط کنونی آمریکایی‌ها تا مرزهای غربی و شرقی ما نزدیک شده اند واسرائیل هم در پوشش برنامه‌های کشاورزی در کشورهای خاور میانه و کشورهای اطراف و نزدیکی مرزهای ما حضور پیدا کرده که ضروری است از این جنب و جوش ها غافل نباشیم و هوشیاری خود را حفظ کنیم.

ضرورت کسب مهارت رزمی حرفه ای

عراقی گفت: مهارتهای حرفه‌ای رزمی بر اساس رسته ماموریتی، آمادگی تجهیزات یکی دیگر از عوامل لازم برای حفظ آمادگی است تا بتوانیم آمادگی ذاتی خود را حفظ کنیم.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: آموزش مهارتهای تخصصی، آمادگی جنگی، آمادگی نجهیزاتی و آشنایی با بکارگیری سلاح مدرن در کنار ورزیدگی نیرو می تواند در جنگهای نرم و سخت کارساز باشد.

وی تصریح کرد: با حفظ آمادگی جسمی و استفاده از تجهیزات نظامی و تاکتیکهای مدرن و پیشرفته در مقابل هر گونه تهدید دشمن آمادگی کامل داریم.



در ادامه این مراسم ابوالحسن کبیری به عنوان فرمانده تیپ 82 صاحب‌الامر (عج) استان قزوین معرفی شد.