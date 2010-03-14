سپاه آماده مقابله با جنگ نرم و سخت دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سردار عبدالله عراقی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید تیپ 82صاحبالامر (عج) استان قزوین با اعلام آمادگی کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: در سایه تقوی و ایمان الهی و پشتکار نیروهای بسیجی و سپاهی از نظر فناوری به پیشرفتهای شگرفی رسیده ایم.
وی از آمادگی کامل بسیج و سپاه برای دفاع از انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: پاسداران حافظ این نهضت دینی و مردمی هستند و هر جا انقلاب نیاز داشته باشد بسیج و سپاه آماده است تا از این هدیه الهی حفاظت و صیانت کند.
سردار عراقی داشتن برنامهریزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر و حفظ آمادگی نیروها را ضروری خواند و خاطر نشان کرد: باید تجهیزات خود را آماده نگه داریم و آموزشهای مستمر را در یگانهای خود تداوم بخشیم تا هر جا که نظام تهدید شد وارد صحنه شویم و با آنها مقابله کنیم.
عراقی تصریح کرد: در شرایط کنونی آمریکاییها تا مرزهای غربی و شرقی ما نزدیک شده اند واسرائیل هم در پوشش برنامههای کشاورزی در کشورهای خاور میانه و کشورهای اطراف و نزدیکی مرزهای ما حضور پیدا کرده که ضروری است از این جنب و جوش ها غافل نباشیم و هوشیاری خود را حفظ کنیم.
در ادامه این مراسم ابوالحسن کبیری به عنوان فرمانده تیپ 82 صاحبالامر (عج) استان قزوین معرفی شد.
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