احتمال افزایش مستمری مددجویان / پرداخت عیدی تا قبل از پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه در مورد افزایش مستمری مددجویان افزود: امروز مصوبه ای در مجلس به تصویب رسید که براساس آن اعتباری ویژه به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است به همین دلیل برای حمایت و همچنین افزایش مستمری مددجویان برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: هنوز مشخص نیست که مستمری مددجویان چه میزان افزایش پیدا می کند اما نهایت سعی خود را در این زمینه انجام می دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد پرداخت عیدی به مددجویان تحت پوشش نیز گفت: عیدی مددجویان در برخی از استانها از ردیفهای دیگر پرداخت شده اما در تعدادی از استانهای ضعیف هنوز عیدی پرداخت نشده است.

به گفته فقیه امروز 24 میلیارد تومان متمم بودجه را دریافت خواهیم کرد و براساس آن عیدی تمامی مددجویان تحت پوشش که شامل 176 هزار زن سرپرست خانوار و 240 هزار معلول است پرداخت می شود. سعی ما این است که قبل از سال جدید عیدی پرداخت شود اما اگر نشد با حقوق فروردین ماه عیدی به آنان تعلق می گیرد.

وی در مورد تغییر چارت سازمانی بهزیستی نیز گفت: براساس قانون خدمات کشوری چارت سازمانی بهزیستی تغییر می کند به طوریکه ساختار اداری سازمان به نصف تقلیل پیدا کرده و شامل سه معاونت توسعه پشتیبانی و امور مجلس، اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیتها و 15 مدیر کل می شود.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد بودجه سال آینده این سازمان اظهار داشت: بودجه کلی بهزیستی 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و از سوی مجلس نیز یکسری افزایش اعتباری در نظر گرفته شده است.

فقیه با اشاره به کسری بودجه بهریستی گفت: با توجه به اختصاص متمم بودجه برای سال جاری با کسری مواجه مواجه نیستیم اما برای پرداخت مستمریها و اجرای برنامه ها در سال آینده مشکل خواهیم داشت.