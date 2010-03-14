مراکز قرآنی در سطح استان زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی به اهداف، رویکرد، سیاست و خط مشی های طرح جامع نگر توسعه فعالیت های قرآنی استان زنجان اشاره کرد و افزود: توسعه همه جانبه پیوند با قرآن کریم، تمسک به آموزه های حیات بخش و انسان ساز قرآن و حاکمیت فرهنگی متعالی قرآن به عنوان محور اندیشه و عمل از اهداف آرمانی این طرح است.

وی ادامه داد: ساماندهی فعالیت و روزآمد کردن فعالیت های قرآنی با توجه به شرایط زمانی و مکانی از اهداف کلی طرح جامع نگر فعالیت های قرآنی در سطح استان زنجان است.

حجت الاسلام دشتکی، به سیاست و خط مشی های اجرایی طرح جامع فعالیت های قرآنی اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی مناسب با بهره گیری از روشهای نوین رسانه ای، توجه جدی به محتوای آموزه های انسان ساز، بهینه سازی منابع و امکانات در جهت افزایش میزان اثربخشی و یکپارچه سازی در شناسایی و جلب و هدایت مادی و معنوی جهت بسط و توسعه فعالیت های قرآنی از جمله مهمترین سیاست و خط مشی اجرایی طرح جامع نگر فعالیت های قرآنی استان زنجان است

همچنین استاندار زنجان گفت: تشکیل شورای عالی قرآنی، گام موثری در جهت گسترش، ساماندهی و مدیریت فعالیت های قرآنی است.

محمد رئوفی نژاد به فعالیت های رسمی و غیررسمی "خودجوش و مردمی" قرآن کریم در سطح استان اشاره کرد و افزود: در زمان حاضر

بیش از 400 حوزه قرآنی در سطح استان زنجان فعالیت می کنند.

وی، به استفاده از ظرفیت های قرآنی در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: باید توسعه فیزیکی، سخت افزاری و نرم افرازی فعالیت های قرآنی در سطح استان زنجان مدیریت شود.

رئوفی نژاد، برلزوم فعال شدن کمیته های سه گانه شورای عالی قرآنی تاکید کرد و افزود: این کمیته ها باید گزارش و پیشنهادات کاری خود را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

وی، بابیان اینکه توسعه فعالیت های قرآنی استان زنجان باید موزون و هماهنگ شده باشد از برگزاری همایش قرآنی با حضور کلیه مسئولان جلسات قرآنی در آینده نزدیک در زنجان خبرداد.