اجرای موسیقی سنتی در آرامگاه باباطاهر در همدان

علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این برنامه و اجرای برنامه های فرهنگی با هدف پر کردن اوقات فراغت گردشگران نوروزی و افزایش میزان اقامت آنها در استان همدان صورت می گیرد.

وی از پهن کردن سفره هفت سین در موزه های همدان در ایام نوروز خبر داد و افزود: تپه هگمتانه و آرامگاه بوعلی از جمله موزه های فعال استان همدان است که سفره هفت سین در آن ها گسترده می شود.

وی از استقرار40 نفر نیروی آموزش دیده در 10 موزه استان همدان در ایام نوروزسخن گفت و اظهار داشت: موزه های تپه هگمتانه، آرامگاه بوعلی سینا، مشاهیر، سفال، مردم شناسی و دفاع مقدس از جمله موزه های فعال در استان همدان است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان همچنین به تهیه بیش از 300 هزار اقلام فرهنگی در استان همدان برای نوروز 89 اشاره کرد و گفت: بیش از 300 هزار نسخه اقلام فرهنگی اعم از نقشه، بروشور و کتابچه بمنظور اطلاع رسانی به مسافران در استان همدان تهیه شده است .