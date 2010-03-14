کتابدار نمونه خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حسین عباسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در همایش سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد که در مشهد برگزار شد زهرا صولتی کتابدار نمونه استان انتخاب و معرفی شد.

رئیس اداره ارشاد چناران گفت: 20 نفر از هنرمندان و اعضای کانهای مساجد چناران از موزه های حرم قدس رضوی بازدید کردند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در اردوی زیارتی و فرهنگی یک روزه که روز گذشته برگزار شد از موزه های مختلف آستان قدس رضوی دیدن و ساعاتی را در جوار حرم رضوی بسر بردند.

عباسی خاطرنشان کرد: در این اردو شرکت کنندگان از مهمانسرای حرم مطهر رضوی نیز بهره مند شدند.

رئیس اداره ارشاد چناران گفت: اعضای کانون فرهنگی و هنری شهید نیرومند مسجد صاحب الزمان چناران در برنامه کوهنوری شرکت کردند.

وی افزود: صبح امروز نیز 20 نفر از اعضای کانون در یک برنامه کوهنوردی ساعاتی را در دل طبیعت و کوههای جمعاب به سر بردند.

عباسی ادامه داد: این برنامه با هدف تشویق و جذب افراد بیشتری به مسجد و کانون برگزار شد.