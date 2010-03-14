سال آینده مردم کرمان گدایی در سطح شهر نخواهند دید

علی انجم شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون کرمان از آمادگی لازم برای استقبال از سال نو بخصوص مسافران نوروزی برخوردار است و در این ایام جهت رضایت مسافران و همشهریان خدمات شهری ارتقاء کیفی و کمی خواهد یافت.

وی با اشاره به پدیده متکدی گری در کرمان تصریح کرد: در راستای رفع این مشکل طرحهای ویژه جمع آوری متکدیان در کرمان قبل از ایام نوروز اجرا شده است.

وی به ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانب که به آبروی شهر و نظام و انقلاب اسلامی لطمه وارد می کرد به عنوان یکی از دستاوردهای مسئولان محلی کرمان یاد کرد و گفت: ساماندهی گدایان و کودکان خیابانی در کرمان بگونه ای انجام شده است که سال جدید را با نام سال بدون گدا به مردم هدیه می کنیم.

فرماندار کرمان عنوان کرد: افزایش کیفیت نان و نانواییهای کرمان، راه اندازی سامانه ارتباطی فرماندار و مردم، آغاز عملیات برای استفاده از انرژی نو در شهرستان کرمان از دیگر اقداماتی است که در سال 87 در کرمان پیگیری شد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات نوروزی در کرمان گفت: همه دستگاهها مکلف هستند بگونه ای به مسافران خدمات رسانی کنند که علاوه بر تکرار رتبه های نخست کشوری در سال گذشته در سایر شاخصها نیز رشد یابیم.

انجم شعاع خاطرنشان کرد: در سه نقطه شهر که جذب میهمانان در آنها بیشتر است ایستگاههای بهداشتی عرضه محصولات و سوغات کرمان ایجاد شده است همچنین نانوایی های سیار برای خدمات رسانی به مسافران راه اندازی می شود.

فرماندار کرمان اضافه کرد: نمایشگاه صنایع دستی نیز در محل یخدان مویدی کرمان برپا می شود و در محل پردیسان قائم، پارک جنگلی شهید باهنر و پارک شورای شهر کرمان سوغات و نان گرم به مسافران داده می شود.

وی از آمادگی کامل کرمان برای اسکان میهمانان نوروزی در نقاط مختلف خبر داد و گفت: با هماهنگی با سازمان بازرگانی کلیه مغازه های عرضه مایحتاج اولیه زندگی به صورت کشیک در تعطیلات نوروز فعال خواهند بود.