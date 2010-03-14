20 کمپ نوروزی در بوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد دشتی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: در راستای رعایت بهداشت در این کمپ ها 200 بازرس بهداشتی بر روی مراکز اغذیه در کمپ ها نظارت خواهند داشت.

وی اظهار داشت: همچنین امسال3هزار هتل آپارتمان و منازل استیجاری به تعداد سه هزارتخت برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

دشتی اضافه کرد: به منظور رفاه حال فرهنگیان کشورمان نیز 400 مدرسه با سه هزار و700کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در استان بوشهر تجهیز و آماده سازی شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان این که 154نانوایی کشیک و سیار برای ایام نوروز در نظر گرفته شده است، گفت: در همین خصوص جهت جلوگیری از کمبود آرد در استان 3هزارو 700 تن آرد ذخیره سازی شده است.

دشتی با بیان این که در سال 88 حدود سه میلیون نفر سفر از استان بوشهر دیدن کرده اند، گفت: آب و هوای معتدل و جاذبه های گردشگری طبیعی در استان بوشهر سالانه گردشگران زیادی را به این استان می کشاند.

وی اظهار داشت: به منظور معرفی و ارائه صنایع دستی استان به هموطنان کشورمان در 9شهرستان استان نمایشگاه صنایع دستی برپا خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر با اشاره به استقبال خوب از موزه رئیسعلی دلواری در ایام نوروز، گفت: در همین راستا حدود 2 کیلومتر از مجموعه رئیسعلی دلواری ساماندهی شده است.

دشتی یادآور شد: همچنین در این ایام علاوه بر توزیع 500 هزار نسخه کتابچه و نقشه، 24 پایگاه اطلاع رسانی در نقاط مختلف استان مسافران را با مناطق گردشگری تفریحی و اقامتی استان آشنا می سازند.