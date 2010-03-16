کاظم چلیپا، نقاش و فرزند حسن اسماعیل زاده (چلیپا) به عنوان یکی از اساتید نقاشی قهوه‌خانه‌ای، در مورد شرکت در نمایشگاه خیالی‌نگاران به خبرنگار مهر گفت: برادرم مجموعه‌ای از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای در اختیار دارد و تعدادی از آثار را در این نمایشگاه شرکت داده است.

او با انتقاد از اینکه برگزاری یک نمایشگاه در مورد نقاشی قهوه خانه‌ای برای کمک به رشد این رشته کافی نیست، ادامه داد: ما مجموعه‌داران آثار هنری تا به حال تنها به عنوان انباردار بوده‌ایم چون هر وقت مسوولان بخواهند نمایشگاهی برگزار کنند یا آماری از نحوه عملکردهایشان ارائه دهند به سراغ ما می‌آیند. وگرنه در حالت عادی کسی یادی از ما نمی‌کند و در مورد وضعیت مجموعه‌داران سوالی نمی‌پرسد.

چلیپا که با تاسیس بنیاد حسن اسماعیل زاده اقدام به آموزش نقاشی قهوه خانه‌ای کرده است، افزود: کسی از هنرمندان این رشته و مجموعه‌داران حمایتی نمی‌کند. هر کاری هزنیه‌ای دارد و ما هم برای تداوم این رشته به تبلیغات و امکانات نیاز درایم. تاکنون تمام این هزنیه‌ها از سوی خودمان و به تنهایی پرداخت شده و دولت کمکی نکرده است.

این نقاش همچنین در مورد افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: هنرجویان و علاقه‌مندان نقاشی قهوه خانه‌ای، برای ادامه و حیات آن دل می‌سوزانند. در صورتی که در تمام دنیا به بنیادها و موزه‌های خصوصی کمک می‌شود. متاسفانه دغدغه هنر و دلسوزی که باعث پیگیری کار و توجه به هنرمندان بشود، وجود ندارد.

نمایشگاه خیالی نگاران از 23 اسفند در موزه هنرهای معاصر برگزار شد که تا 15 اردیبهشت 89ادامه دارد.