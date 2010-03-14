همایش ملی افزایش بهره وری در شبکه های انرژی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر همایش ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه این همایش گفت: در این همایش ملی بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و کاربردی به دبیرخانه همایش رسید که پس از طرح مقالات در کمیته علمی و بررسی مقالات تعداد هشت مقاله برای ارائه انتخاب شد.

کیومرث نیاز آذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سخنانی اهمیت صرفه جویی در منابع و انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت : متاسفانه به دلیل ارزانی انرژی و سهل الوصول بودن آن در مراحل مختلف تولید و مصرف شاهد اتلافهستیم که ضرورت دارد با آگاهی بخشی و برگزاری اینگونه همایشهای علمی و اطلاع رسانی زمینه افزایش بهره وری و کاهش تلفات را فراهم کنیم.

در پایان این همایش مقاله لامپ های روشنایی LED بهترین وسیله در صرفه جویی انرژی برق اثر علی پهلوان ، مقاله ارزیابی تلفات و عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق مازندران با توجه به نمونه گیریهای بعمل آمده از بارهای آنها اثر مهندس سید محمد باقر ساداتی ، مقاله کاربرد نتایج تجربی حاصله از طرح ملی کاهش تلفات انرژی در تصمیم گیریها اثرمسعود فاخری ، مقاله مدلسازی عملی تلفات در شبکه توزیع نمونه و ارزیابی دقت آن اثر مهندس سپری و مقاله کاهش تلفات شبکه های توزیع تراکم یافته به کمک جایابی هوشمند ادوات FACTS به عنوان مقالات برتر همایش معرفی و از صاحبان آن با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.



این همایش به منظور فراهم کردن زمینه ارائه کاربردها و دستاوردهای علمی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و افزایش بهره وری، شناسایی زمینه های علمی و کاربردی، بررسی راه های جلوگیری از اتلاف انرژی و فرهنگ سازی مصرف انرژی برق در دانشگاه آزاد اسلامی سما واحد ساری برگزار شده است.

ارائه دستاوردهای تازه در زمینه های مرتبط با تولید و مصرف انرژی الکتریکی و تقویت ارتباط بین متخصصان صنعت و دانشگاهیان در زمینه بهینه سازی مدیریت انرژی الکتریکی از اهداف عمده این همایش است.

راهکارهای اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف انرژی برق، نقش کاهش تلفات بر افزایش بهره وری، نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد شبکه های انتقال و توزیع برق، مطالعات اقتصادی و اجتماعی در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، استفاده از طراحی مناسب و معرفی فناوری های نوین در راستای افزایش بهره وری محورهای اصلی این همایش است.