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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

رضایی خبر داد:

آیین چهارشنبه آخر سال در پارک بانوان اردبیل برگزار می شود

آیین چهارشنبه آخر سال در پارک بانوان اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر امور بانوان استانداری اردبیل از برگزاری آیین چهارشنبه سوری مختص زنان استان در پارک بانوان اردبیل خبر داد.

خاطره استاد رضایی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: آیین سنتی چهارشنبه سوری به منظور ترویج و احیا آیینها و سنتهای ایرانی و ایجاد نشاط در جامعه زنان استان برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اختصاص اماکن ویژه برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری برای بانوان در استان افزود: بی شک برگزاری اینگونه مراسمات جمعی، به معرفی و احیا بخشی از آیینهای محلی و سنتی مرتبط با چهارشنبه سوری این منطقه منتج می شود.

استاد رضایی ابراز داشت: این مراسم با همکاری دستگاه های اجرایی استان از جمله سازمان میراث فرهنگی، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، نیروی انتظامی، اداره ارشاد اسلامی و سمنهای حوزه زنان و خانواده اردبیل و با نظارت بر روند اجرای آن برگزار خواهد شد.

به گفته سرپرست دفتر امور بانوان استانداری اردبیل این مراسم روز 25 اسفندماه جاری از ساعت 14 تا 18 بعد از ظهر در پارک بانوان اردبیل برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1051505

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