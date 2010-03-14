آماده سازی 1500 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس حسنی محتشم ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان افزود: تعداد 138 مدرسه شامل 1500 کلاس برای اسکان فرهنگیان آماده شده است و بیش از نیمی از این اتاق ها مجهز و دارای امکانات فرش و موکت، یخچال، تلویزیون و پتو هستند.

وی با بیان اینکه هماهنگی لازم برای پذیرش فرهنگیان سراسر کشور در همدان صورت گرفته است، افزود: این تسهیلات برای فرهنگیان و وابستگان درجه یک آنان است که پذیرش با کارت شناسایی و حضور شخص فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان گفت: این سازمان آمادگی پذیرش اردوهای فرهنگی گروهی را در قالب گروه های کارمندی یا دانش آموزی دارا بوده و می تواند تسهیلات لازم برای اسکان آنان را فراهم کند.

حسنی محتشم با اشاره به اینکه در سال گذشته ستاد اسکان میهمانان فرهنگی تعداد 70هزار نفر روز پذیرش داشت، اظهارد اشت: پیش بینی می شود امسال تعداد مسافران اسکان یافته در مدارس استان همدان تا 80 هزار نفر روز افزایش یابد.