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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

آماده سازی 1500 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان گفت: بیش از یک هزار و 500 کلاس درس در استان همدان آماده پذیرش و اسکان مسافران فرهنگی در ایام نوروز است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس حسنی محتشم ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان افزود: تعداد 138 مدرسه شامل 1500 کلاس برای اسکان فرهنگیان آماده شده است و بیش از نیمی از این اتاق ها مجهز و دارای امکانات فرش و موکت، یخچال، تلویزیون و پتو هستند.

وی با بیان اینکه هماهنگی لازم برای پذیرش فرهنگیان سراسر کشور در همدان صورت گرفته است، افزود: این تسهیلات برای فرهنگیان و وابستگان درجه یک آنان است که پذیرش با کارت شناسایی و حضور شخص فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان گفت: این سازمان آمادگی پذیرش اردوهای فرهنگی گروهی را در قالب گروه های کارمندی یا دانش آموزی دارا بوده و می تواند تسهیلات لازم برای اسکان آنان را فراهم کند.

حسنی محتشم با اشاره به اینکه در سال گذشته ستاد اسکان میهمانان فرهنگی تعداد 70هزار نفر روز پذیرش داشت، اظهارد اشت: پیش بینی می شود امسال تعداد مسافران اسکان یافته در مدارس استان همدان تا 80 هزار نفر روز افزایش یابد.

کد مطلب 1051512

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