اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دبیر هیئتهای سه‌ گانه استان مرکزی از فعالیت 100 ورزشکار زن و مرد در این هیئت ورزشی در استان مرکزی خبر داد.

محمد همتی افزود: رشته سه ‌گانه از سال 84 فعالیت خود را در استان مرکزی آغاز کرده است ولی فعالیت جدی این هیئت از مرداد ماه امسال پیگیری شد که در چند ماه گذشته رشد و توسعه کمی و کیفی در این رشته ورزشی در استان مرکزی محسوس بوده است.

وی با اشاره به درخشش بانوان استان در مسابقات سه ‌گانه قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم بانوان استان آذرماه امسال با چهار ورزشکار عازم مسابقات کشوری بوشهر شد که در نهایت عنوان سوم را از آن خود کرد.

به گفته همتی، در بخش مردان نیز تیم استان مرکزی عنوان هشتم را در کشور کسب کرد.

همتی در مورد امکانات مورد استفاده ورزشکاران سه‌ گانه استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر تمرینات و مسابقات رشته ‌های شنا و دوومیدانی در استخر و پیست دو ومیدانی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می‌شود و در رشته دوچرخه‌ سواری نیز بانوان استان در پیست استادیوم 15 هزار نفری فعالیت می کنند.

نارضایتی از عملکرد تیم کاراته استان مرکزی



رئیس هیئت کاراته استان مرکزی گفت: بهتر بود مسابقات انتخابی جوانان و امید در سطح محدودتری برگزار می‌ شد.

جمشید زند افزود: حضور کاراته ‌کاران سراسر کشور به صورت آزاد در مسابقات انتخابی تیم‌ های ملی، از سطح کیفی این پیکارها کاسته بود.

وی با اظهار نارضایتی از عملکرد کاراته ‌کاران استان در این پیکارها، تصریح کرد: درست است که نمایندگان کاراته استان مرکزی در این پیکارها موفق به کسب شش نشان رنگارنگ از جمله دو مدال طلا شدند اما، با این وجود انتظار کسب عناوین بیشتری را از سوی کاراته ‌کاران اعزامی داشتیم.

زند با اشاره به درخشش بانوان استان در لیگ برتر کاراته کشور، اظهار داشت: در چند سال اخیر کاراته بانوان استان مرکزی رشد چشمگیری داشته است که امیدواریم این روند همچنان در سال ‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

پایان مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته



در این دوره از مسابقات که با حضور دو هزار و200 کاراته ‌کار از استان‌های مختلف کشور در سالن خوراکیان برگزار شد، ورزشکاران استان مرکزی موفق به کسب دو نشان طلا، یک نقره و سه برنز شدند.

در این پیکارها و دروزن 68- کیلوگرم رده سنی امید، محمد کیشانی از استان مرکزی با غلبه بر مجتبی شکوهی از تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد و کیهان کرمی از کرمانشاه و پویا سلطانی از زنجان به طور مشترک سوم شدند.

همچنین در وزن 61- کیلوگرم کومیته 16-17 سال، رضا غلامی از استان مرکزی بر سکوی نخست ایستاد، در این وزن صابر عبدالمنافی از مازندران نائب قهرمان شد و فردین حسنلو از زنجان و هامون درفشی ‌پور از کرمانشاه به طور مشترک در جای سوم ایستادند.

در کومیته 14-15 سال و در وزن 63 ـ کیلوگرم شهاب نوروزی از استان مرکزی با شکست برابر سعید کنعانی از کرج در دیدار نهایی، دوم شد؛ محمد‌ پرتوی از گیلان و علی کوه ‌کن از فارس مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند .

در کاتا انفرادی شیتوریو 16-17 سال هم میلاد دلیخون از مرکزی به همراه هم‌ تیمی خود امیرعباس رحمانی به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند و دو ورزشکار تهرانی به نام ‌های بیژن پایدار و مهدی موسوی به ترتیب اول و دوم شدند.

همچنین در کاتا تیمی جوانان شیتوریو هم استان مرکزی پس از مازندران الف و کردستان، به طور مشترک با مازندران ب به مقام سوم دست یافت.