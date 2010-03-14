حمایت از نویسندگان جوان بخش کودک و نوجوان در قم ناچیز است

لعیا اعتمادی، در این زمینه به خبرنگار مهر در قم گفت: اگر چه در قم استعدادهای خوبی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان چه درعرصه شعر و چه داستان وجود دارد اما متاسفانه آن طور که باید و شاید حمایتی از این افراد جوان و البته بسیار مستعد صورت نمی گیرد.



وی افزود: این در حالی است که ما در قم نویسنده حرفه‌ای در زمینه داستان کودک و نوجوان کم داریم ضمن آن که خیلی از افراد برتر و موفق در این زمینه به تهران و سایر شهرستان‌ها مهاجرت می‌کنند.



اعتمادی همچنین در ادامه ضمن انتقاد از نحوه برگزاری اولین جشنواره کتاب سال کودک و نوجوان در قم تصریح کرد: متأسفانه ما در این جشنواره به وضوح دیدیم که اگر چه عنوان این جشنواره مربوط به استان قم بود اما برخی از افراد غیر بومی در آن مورد تجلیل قرار گرفتند.



وی اضافه کرد: این مسأله در حالی است که باید جوانان قمی در این قبیل جشنواره‌های استانی شناخته شوند تا بلکه از این طریق ناشران قمی از انتشار آثار آن‌ها حمایت لازم را به عمل آورند.

