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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

افزایش دستمزد کارگران موجب کیفیت بخشی فعالیتها می شود

افزایش دستمزد کارگران موجب کیفیت بخشی فعالیتها می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: افزایش دستمزد کارگران در سال 89 موجب کیفیت بخشی فعالیتهای در بخشهای مختلف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین باشی زادگان بعد ازظهر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان افزود: افزایش 100 درصدی بن کارگری و افزایش 2.5 درصدی پایه سنواتی را از جمله مهمترین مزیت‌ های حداقل دستمزد سال 89 کارگران است.

وی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سطح 303 هزار و 48 تومان، در مورد مزیت‌های حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: یکی از مزیت‌های این دستمزد نسبت به سال‌های گذشته افزایش 100 درصدی بن کارگری از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر گفت: همچنین پایه سنوات که طی چند سال گذشته بدون تغییر مانده بود با افزایش 2.5 درصدی از 125 به 200 تومان افزایش پیدا کرد.

باشی زادگان با بیان اینکه سعی شده حداقل دستمزد سال آینده بر اساس جوانب اقتصادی و وضعیت جامعه کارگری باشد، گفت: کارگران و کارفرمایان با توجه به اظهارات مسئولان دولتی راجع به کاهش شدید نرخ تورم در سال جاری و همچنین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها امیدوارند که وضعیت رفاهی و تولید در سطح کشور بهبود یابد.

وی اضافه کرد: به همین علت نمایندگان کارگری از این شیوه تعیین دستمزد در صورت اجرای درست این موضوعات استقبال می‌ کنند.

کد مطلب 1051515

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