افزایش دستمزد کارگران موجب کیفیت بخشی فعالیتها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین باشی زادگان بعد ازظهر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان افزود: افزایش 100 درصدی بن کارگری و افزایش 2.5 درصدی پایه سنواتی را از جمله مهمترین مزیت‌ های حداقل دستمزد سال 89 کارگران است.

وی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سطح 303 هزار و 48 تومان، در مورد مزیت‌های حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: یکی از مزیت‌های این دستمزد نسبت به سال‌های گذشته افزایش 100 درصدی بن کارگری از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان است .

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر گفت: همچنین پایه سنوات که طی چند سال گذشته بدون تغییر مانده بود با افزایش 2.5 درصدی از 125 به 200 تومان افزایش پیدا کرد .

باشی زادگان با بیان اینکه سعی شده حداقل دستمزد سال آینده بر اساس جوانب اقتصادی و وضعیت جامعه کارگری باشد، گفت: کارگران و کارفرمایان با توجه به اظهارات مسئولان دولتی راجع به کاهش شدید نرخ تورم در سال جاری و همچنین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها امیدوارند که وضعیت رفاهی و تولید در سطح کشور بهبود یابد .