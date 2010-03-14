  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

برترینهای داستان کوتاه "کلک زرین" در بوشهر معرفی شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: برترینهای جشنواره استانی داستان کوتاه "کلک زرین" بعد از ظهر یکشنبه در دو بخش جوانان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در بخش نوجوان این جشنوراه خیری زارعی با داستان "شنبه ها بازگشت دارد" ، حمید علیزاد با داستان " وقتی هنوز می جنگیم و کودکانه" و پویان نظام زاده با داستان "دختر هویزه " هر سه از شهرستان دستستان به ترتیب رتبه های اول تا سوم این جشنواره را کسب کردند.

در بخش نوجوان نیز هیئت داوران "هسته پرتقال و کلاه برداری" نوشته عالیه شجاعی به عنوان رتبه نخست و "طلوع خورشید" نوشته زینب مرشدی یکتا نیز به عنوان رتبه سوم این جشنوراه معرفی کردند و هیچ یک از آثار رسیده را واجد دریافت رتبه دوم ندانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: 30 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که هیئت داوران در بازبینی اولیه 20 اثر را برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب کرد.

نصرالله شفیعی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی استعدادهای قلمی جوانان و نوجوانان و ایجاد انگیزه در این قشر برای پرورش استعدادها و خلق آثار فاخر آنان بوده است.

کد مطلب 1051516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها