برترینهای داستان کوتاه "کلک زرین" در بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در بخش نوجوان این جشنوراه خیری زارعی با داستان "شنبه ها بازگشت دارد" ، حمید علیزاد با داستان " وقتی هنوز می جنگیم و کودکانه" و پویان نظام زاده با داستان "دختر هویزه " هر سه از شهرستان دستستان به ترتیب رتبه های اول تا سوم این جشنواره را کسب کردند.

در بخش نوجوان نیز هیئت داوران "هسته پرتقال و کلاه برداری" نوشته عالیه شجاعی به عنوان رتبه نخست و "طلوع خورشید" نوشته زینب مرشدی یکتا نیز به عنوان رتبه سوم این جشنوراه معرفی کردند و هیچ یک از آثار رسیده را واجد دریافت رتبه دوم ندانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: 30 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که هیئت داوران در بازبینی اولیه 20 اثر را برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب کرد .

نصرالله شفیعی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی استعدادهای قلمی جوانان و نوجوانان و ایجاد انگیزه در این قشر برای پرورش استعدادها و خلق آثار فاخر آنان بوده است.