18 هزار نمونه گندم در کلکسیون منابع ژنتیکی این محصول نگهداری می شود

جواد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: همچنین در خصوص گندم، 12 هزار و 424 نمونه این محصول احیا و 9 هزار و 396 نمونه نیز ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص جو تعداد نمونه های کلکسیون، شش هزار و 110، تعداد کل نمونه های احیاشده دو هزار و 80 و کل نمونه های ارزیابی شده نیز هزار و 663 مورد است.

این مسئول بیان کرد: در خصوص سایر غلات (چاوار و یولاف) نیز این ارقام به ترتیب هزار و 100، 342 و 322 مورد است.

اظهار داشت: این رقم در خصوص برنج نیز به ترتیب دو هزار و 852، هزار و 420 و هزار و 200 مورد و در خصوص حبوبات نیز به ترتیب 11 هزار و 612، 11 هزار و 400 و 12 هزار و 652 مورد است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد نمونه های کلکسیون سبزی و سیفی، 10 هزار و 254 نمونه و کل نمونه های احیاشده و ارزیابی شده آن نیز به ترتیب پنج هزار و 697 و پنج هزار و 454 مورد است.

یادآور شد: افزایش کلکسیون سبزی و صیفی به مرز هزار و 254 نمونه ژنتیکی از دستاوردهای مهم بخش زراعی در سال 88 - 87 است.

هشت هزار نمونه علوفه در کلکسیون منابع ژنتیکی این محصول نگهداری می شود

در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: هشت هزار نمونه علوفه در کلکسیون منابع ژنتیکی این محصول نگهداری می شود البته عدد دقیق این امر هفت هزار و 714 نمونه است.

وی ادامه داد: در این زمینه پنج هزار و 542 نمونه احیا و 9 هزار و 488 مورد نیز ارزیابی شده است.

این مسئول در خصوص نباتات روغنی و صنعتی نیز اظهار داشت: رقم یادشده در خصوص نباتات روغنی و صنعتی نیز به ترتیب، دو هزارو 988، دو هزار و 447 و دو هزار و 497 مورد بوده است.

خاطرنشان کرد: در خصوص گیاهان دارویی و زعفران زراعی و وحشی نیز به ترتیب 651 و 120 نمونه در کلکسیون منابع ژنتیکی این محصولات نگهداری می شود.