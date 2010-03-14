پژوهشگران نیازمند مطالعه همه نسخه های کتابهای ادبی هستند

بهمن حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ممکن است گاهی اوقات پژوهشگران حوزه ادبیات، خود را از خواندن نسخه های مختلف یک کتاب ادبی بی نیاز بدانند درحالیکه این نیاز همواره وجود دارد.

وی ادامه داد: در زمینه بسیاری از کتابهای حوزه ادبیات، نسخه های های مختلفی وجود دارد که در برخی از موارد با هم اختلاف دارند اما لازم است همه آنها از سوی پژوهشگران حوزه ادبیات خوانده شود و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

این محقق ادبیات اظهار داشت: در مورد برخی از کتابهای معروف ادبی نسخ مختلفی چاپ شده و در بازار موجود است که ممکن است در برخی از موارد با هم اختلاف داشته باشند.

پژوهشگران انتظار نداشته باشند با خواندن چند نسخه یک کتاب صاحب نظر شوند

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: ادبیات حوزه ای بسیار وسیع است و پژوهشگران نباید انتظار داشته باشند با خواندن تنها یک یا دو نسخه منتشرشده از یک کتاب بتوانند درخصوص آن اثر ادبی صاحب نظر شوند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در خصوص شاهنامه چندین نسخه وجود دارد که برخی از آنها معتبرتر و برخی از اعتبار کمتری برخوردار هستند اما برای رسیدن به درک کامل و صحیحی از شاهنامه و صاحب نظر شدن در خصوص آن باید تا حد ممکن همه این نسخه ها مطالعه شود.

این شاهنامه شناس یادآور شد: البته لازم است نسخه ها تا حد ممکن تحصیص نهایی شوند تا بتوانند حدالامکان به نسخه های اصلی و مادر نزدیک شوند و کمترین اختلاف را با آنها داشته باشند.

بدون وجود متنی صحیح، دریافت معنای یک اثر به صورت کامل ممکن نیست

وی اظهار داشت: بدون وجود متنی صحیح، دریافت معنای یک اثر به صورت کامل ممکن نیست و باعث می شود از معنا دور شویم.

این استاد شاهنامه شناسی خاطرنشان کرد: وظیفه خوشنویسان در این زمینه بسیار سنگین است زیرا بسیاری از کتابهای ادبی به صورت خوشنویسی شده عرضه می شوند که این امر موجب می شود خوشنویسان به عنوان یک امانتدار در حوزه ادبیات مطرح باشند.

وی یادآور شد: البته وظیفه سایر دست اندرکاران چاپ کتابهای ادبی نیز در این زمینه بسیار سنگین است و آنها نیز باید تلاش کنند تا تفاوت حتی در حد یک کلمه هم نباشد و همه کتابهای ادبی دقیقا مطابق با متن اصلی و مرجع باشند.

حمیدی اضافه کرد: لازم است متن کتابهای ادبی با منابع معتبر تطبیق داده شود و حتی در حد یک کلمه نیز اختلاف وجود نداشته باشد.