شش نمایشگاه صنایع دستی نوروزی در چهار محال و بختیاری برپا می شود

اسماعیل رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: شش نمایشگاه صنایع دستی نوروزی دراین استان برپا می شود.

وی افزود: در راستای معرفی محصولات صنایع دستی استان و تبلیغ وفروش این محصولات در کنار خوراکیها و شیرینی های سنتی این استان، بازارچه ها و نمایشگاه های نوروزی صنایع دستی و سوغات در شش نقطه استان دایر می شود.

رمضانی با بیان اینکه باتوجه به اینکه سوغاتی های استان، بهترین رهاورد سفر مسافران نوروزی است گفت: این سوغاتی ها تبلیغ وترویج مناسبی برای صنایع دستی استان است.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه صنایع دستی از قبیل جاجیم، گلیم، نمد، لباسهای محلی، زیورآلات و دستمال های ابریشمی ، شیرینی های سنتی و شیرینی ها و غذاهای محلی خاتم سازی شیخ شبانو.. از جمله محصولات و سوغاتی های است که در این نمایشگاه عرضه می شوند.

رمضانی بیان داشت: نمایشگاه ها در شهر سامان در پل زمانخان، در شهر شهرکرد در پارک لاله، در شهر بروجن در پارک ملت، در شهر فارسان در فلکه گوجان و در چهلگرد آبشار کوهرنگ برپا خواهد بود.

وی با بیان اینکه در کوهرنگ نمایشگاه در سیاه چادر برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در صورت استقبال مسافران نوروزی و مردم نمایشگاه ها تا پایان تابستان در استان ادامه دارد.