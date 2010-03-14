اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم استپ مردان استان یزد در جایگاه سومی مسابقات دستجات آزاد کشور و انتخابی تیم ملی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تیم استپ مردان استان یزد متشکل از پدرام زارع، وحید صفاری، علی‌محمد دشتی، محمد محمدی، امیررضا راستجو، همایون فرهادی، وحید خادمی و مهدی دهقان به مربیگری و سرپرستی رضا حدادزاده و حسین باقرپور پس از رقابت با 11 استان از سراسر کشور توانستند به مقام سوم دست یابند.

در این مسابقات استان یزد بعد از تیم ‌های گیلان و کهگیلویه و بویراحمد در جایگا سوم ایستاد.

معرفی رئیس هیئت کشتی استان یزد با حضور رئیس فدراسیون کشتی

مجمع انتخابات هیئت کشتی استان یزد به منظور انتخاب رئیس جدید این هیئت با حضور یزدانی‌ خرم، رئیس فدراسیون کشتی کشورمان برگزار شد.

در این جلسه هادی رفوگر توانست با 10 رای از 18 رای اعضای مجمع، برای چهار سال دیگر سکانداری کشتی استان یزد را به دست گیرد.

محمدعلی آزادی نیز در این انتخابات هشت رای به دست آورد و دیگر کاندیدای این انتخابات، سیدعباس فاطمی نیز بدون رای ماند.

همچنین امرالله فلاح‌زاده یکی از کاندیداهای ریاست این پست، قبل از برگزاری مجمع، انصراف خود را به طور مکتوب اعلام کرد.

تیم دانشگاه علوم پزشکی یزد در مسابقات تنیس استان اول شد

مسابقات تنیس روی میز باشگاه‌های استان یزد در بخش بانوان با شرک شش تیم در سالن ورزشی پاکنژاد برگزار شد.

در این مسابقات تیم علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مقام نخست را از آن خود کرد، تیم دانشگاه آزاد یزد مقام دوم و تیم ب هیئت تنیس روی میز استان نیز به مقام سوم دست یافت.

مسابقات آزاد بزرگسالان بانوان در بخش انفرادی نیز با حضور 16 ورزشکار برگزار شد که در این رقابت ‌ها منصوره کبود ساز اول شد، الهام زمانیان به مقام دوم دست یافت و الهام علی ‌نژاد و وجیهه‌ السادات گل‌ سرخی به طور مشترک به مقام سوم این دوره از رقابتها دست یافتند.

اعلام نتایج بازیهای فوتبال و فوتسال استان یزد

تیم فوتبال فولاد یزد در هفته پایانی مرحله اول لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید پاکنژاد با نتیجه یک بر صفر، مقاومت تهران را شکست داد.

گل فولاد یزد در دقیقه 94 توسط سیدنادر جلیلی به ثمر رسید. تیم فولاد با این برد و کسب مقام قهرمانی در گروه خود به مرحله دوم رقابت‌ها راه یافت.

از مسابقات فوتبال لیگ دسته 3 باشگاههای کشور نیز تیم نازسرام میبد در کرمان با نتیجه مساوی یک بر یک تیم مس نوین این استان را متوقف کرد و قهرمان گروه خود شد.

تیم نازسرام نیز به مرحله دوم این رقابتها راه یافت همچنین تیم سنگ‌آهن بافق در ورزشگاه آهن‌شهر این شهرستان با نتیجه مساوی یک‌ بر یک در مقابل تیم تربیت بندرعباس به کار خود پایان داد.

مرحله دوم این مسابقات نیز از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.

مسابقات فوتسال لیگ امیدهای استان نیز با انجام دو مسابقه پیگیری شد که در این مسابقات تیم هیئت خاتم با بازی در مقابل نیروگاه یزد با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسید و مرصاد ابرکوه و پیشگامان کویر یزد نیز به نتیجه مساوی 3 بر 3 رضایت دادند.

در هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای استان یزد نیز پنج مسابقه انجام شد.

در این رقابتها تیم ابومسلم با تک گل خود مغلوب بازی با کشاورز اردکان شد، شاهد مهریز با دو گل مغلوب بازی سه گله استقامت یزد شد، مهرنگار مهریز با دو گل از سد میثاق سپاه تفت با بازی دو گله گذشت، شاهین تفت و کاشی عمارت میبد به نتیجه یک بر سه دست یافتند و مصباح‌الهدی یزد نیز با بازی پرگل 8 بر 2 از سد آریا گذشت.