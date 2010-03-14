750 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور انجام می شود

علی اکبر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده و امیدواریم به بهترین نحو محقق و عملی شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب طی برنامه پنجم به طور متوسط سالانه حدود 150 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور انجام شود که این رقم مطلوب است.
این مسئول بیان کرد: در این زمینه حدود دو هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که به احتمال زیاد 50 درصد آن بلاعوض است.
مرادی اظهار داشت: به این ترتیب طی این برنامه به طور متوسط برای هر هکتارحدود 3.5 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی نیز 760 هزار هکتار پیش بینی شده و اعتبار آن نیز حدود دو هزار میلیارد تومان است.
این مسئول افزود: هزینه متوسط اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در کل کشور، سه میلیون و 200 هزار تومان تا سه میلیون و 500 هزار تومان در هکتار است البته نوع سیستم نیز در این زمینه تعیین کننده است.
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