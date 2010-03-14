750 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور انجام می شود

علی اکبر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده و امیدواریم به بهترین نحو محقق و عملی شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب طی برنامه پنجم به طور متوسط سالانه حدود 150 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور انجام شود که این رقم مطلوب است.

این مسئول بیان کرد: در این زمینه حدود دو هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که به احتمال زیاد 50 درصد آن بلاعوض است.

مرادی اظهار داشت: به این ترتیب طی این برنامه به طور متوسط برای هر هکتارحدود 3.5 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی نیز 760 هزار هکتار پیش بینی شده و اعتبار آن نیز حدود دو هزار میلیارد تومان است.

این مسئول افزود: هزینه متوسط اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در کل کشور، سه میلیون و 200 هزار تومان تا سه میلیون و 500 هزار تومان در هکتار است البته نوع سیستم نیز در این زمینه تعیین کننده است.

وی عنوان داشت: اعتباراتی که در این زمینه در سال 87 و 88 تخصیص یافته، به صورت 50 درصد بلاعوض و 50 درصد با استفاده از تسهیلات بانک یا آورده شخصی کشاورز بوده است ضمن اینکه غیر از اعتبارات خشکسالی سال 87، در همین سال اعتبارات ملی هم داشتیم که در این خصوص، در نتیجه تلفیق با منابع بانکی در مجموع 27 میلیارد تومان در دسترس بوده و تا کنون 39 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.