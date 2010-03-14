  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

حوزه مذاهب اسلامی گلستان با کمبود اساتید خبره مواجه است

حوزه مذاهب اسلامی گلستان با کمبود اساتید خبره مواجه است

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: کمبود اساتید خبره و اهل فن مهمترین مشکل حوزه مذاهب این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیف الله ادبی فیروز جایی ظهر یکشنبه در نشست این سازمان افزود: این مشکل یکی از معضلات در این حوزه است که نیازمند همکاری و مساعدت خاص از سوی مدیر کل و گروه مناطق ویژه در پرورش اساتید سازمان تبلیغات کشور است.

وی همچنین عدم آشنایی مبلغین دینی استان با فرق اسلامی را از دیگر مشکلات این حوزه در استان برشمرد.
 
حجت الاسلام ادبی فیروز خاطرنشان کرد: آشنایی و شناخت فرق می تواند در تحکیم وحدت اسلامی تاثیری مضاعف داشته باشد.
 
کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در پایان کمبود اعتبار در حوزه فرق و مذاهب استان را از دیگر مشکلات این استان برشمرد.
کد مطلب 1051529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها