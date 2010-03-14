حوزه مذاهب اسلامی گلستان با کمبود اساتید خبره مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیف الله ادبی فیروز جایی ظهر یکشنبه در نشست این سازمان افزود: این مشکل یکی از معضلات در این حوزه است که نیازمند همکاری و مساعدت خاص از سوی مدیر کل و گروه مناطق ویژه در پرورش اساتید سازمان تبلیغات کشور است.

وی همچنین عدم آشنایی مبلغین دینی استان با فرق اسلامی را از دیگر مشکلات این حوزه در استان برشمرد.

حجت الاسلام ادبی فیروز خاطرنشان کرد: آشنایی و شناخت فرق می تواند در تحکیم وحدت اسلامی تاثیری مضاعف داشته باشد.

کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در پایان کمبود اعتبار در حوزه فرق و مذاهب استان را از دیگر مشکلات این استان برشمرد.