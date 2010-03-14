انحصاری کردن تالیف و نشر کتابها مانع از رشد نویسندگان است

ابوالقاسم غلامی مایانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در مواردی مشاهده می شود که تالیف و نشر برخی از موضوعات در انحصار افراد یا سازمانهای خاص درمی آید و به نویسندگان دیگر اجازه داده نمی شود تا به راحتی در این زمینه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بسیاری از نویسندگان مایل هستند در خصوص حج کتاب بنویسند اما وجود مشکل یادشده اجازه نمی دهد آنها با فراغ بال و بدون محدودیت به این امر بپردازند.

غلامی مایانی عنوان داشت: به دنبال وجود انحصاری طلبی در حوزه تالیف و نشر کتاب، برخی از افراد یا سازمانها، تالیف و نشر کتاب در زمینه یک موضوع خاص را به انحصار خود درمی آورند و از آن پس هرکس بخواهد در زمینه آن موضوع خاص کتابی بنویسد، باید از فیلتر آن فرد یا سازمان خاص بگذرد.

نظارتها با انحصارطلبی همراه نباشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: البته کسی منکر لزوم نظارت بر تالیف و نشر کتاب نیست بلکه منظور این است که نظارتها با انحصارطلبی همراه نباشد.

غلامی مایانی ادامه داد: به دنبال وجود انحصارطلبی یادشده، نویسندگان دیگر اجازه پیدا نمی کنن تا با خیال راحت در موضوعی که به آن علاقه دارند، نویسندگی کنند و قلم بزنند که این امر بر مشکالات آنها می افزاید.

نویسندگان غیرانحصارطلب نیز بتوانند با فراغ بال فعالیت کنند

این نویسنده اظهار داشت: لازم است اینگونه انحصارطلبی ها در زمینه همه موضوعاتی که نویسندگان مایل به نوشتن در آن زمینه هستند، از میان برداشته شود تا نویسندگان غیرانحصارطلب نیز بتوانند با فراغ بال در این زمینه فعالیت کنند.

غلامی مایانی خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل نشود، نویسندگان که بسیاری از آنها از حمایت کافی نیز برخوردار نیستند، مجبور می شوند دست از علایق خود بردارند و برای نوشتن به سراغ موضوعاتی بروند که علاقه چندانی به آن ندارند.

وی اضافه کرد: لازم است دستگاه های ذیربط در اسرع وقت برای حل مشکل انحصارطلبی در حوزه تالیف و نشر کتاب تهمیدات اساسی بیندیشند تا مشکلات نویسندگان افزایش نیابد.

نویسندگان همواره با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند

این نویسنده کرجی یادآور شد: نویسندگان همواره با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند و نباید به گونه ای عمل شود که مشکلات آنها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بسیاری از نویسندگان تازه کاری که وارد عرصه نویسندگی می شوند برای چاپ و انتشار کتابهای خود مشکلات فراوانی دارند و این امر مشکلات باید حل شود تا آنها بتوانند تالیفات خود را منتشر کنند.

این نویسنده بیان کرد: در مواقعی پیش می آید که پخش کننده کتاب در مقابل همه هزینه ها و زحماتی که نویسنده برای انتشار کتاب خود متقبل شده، چک مدت دار به نویسنده، ناشر یا صاحب تالیف می دهد که این امر مشکلات نویسنده می افزاید.

نویسندگان صاحب نام نیز با حمایت دیگران به جایگاه کنونی رسیده اند



غلامی یادآور شد: نویسندگان صاحب نام نیز روزی گمنام و ناشناخته بوده اند و با حمایت دیگران و تلاش خود به جایگاه کنونی دست یافته اند.

وی در خصوص ظرفیتهای ادبی کرج افزود: تعداد قابل توجهی از نویسندگان و شعرای اثرگذار و مطرح کشور در کرج ساکن هستند و فعالیت می کنند که لازم است از این ظرفیت به بهترین نحو بهره گیریم.