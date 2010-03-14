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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

در کهگیلویه و بویراحمد؛

400 پروژه عمرانی ناتمام عمری 10 تا 20 ساله دارند

400 پروژه عمرانی ناتمام عمری 10 تا 20 ساله دارند

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 400 پروژه عمرانی ناتمام با عمر بین 10 تا 20 سال در این استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: این پروژه ها باعث نارضایتی مردم شده است وهر ساله مبلغ کمی اعتبار به آنها اختصاص می یابد که تاثیری در پیشرفت فیزیکی آن ندارد.

وی بیان کرد: لازم است این پروژه ها بر حسب نیاز، اولویت بندی و با خرد نکردن اعتبارات برخی از آنها را تکمیل کرد.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین اظهار داشت: کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی باید با نظارت و ارزشیابی خود، مسئله وجه تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه ها با اعتبار تخصیصی و جذب شده را به طور مداوم کنترل کند.

وی یاد آور شد: این کمیته باید با بررسی، به دستگاه هایی که تخصیص آنها کمتر از 80 درصد است، اخطار کتبی دهد و آنهایی که تخصیص بالای 80 درصد و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه را دارند، مورد تقدیر قرار گیرند.

نوذری تصریح کرد: در تکمیل همه پروژه ها، اولویت به ترتیب از پروژه های با 90 درصد پیشرفت فیزیکی به پایین باشد و گزارش پیشرفت کار و سطح بندی پروژه ها به صورت مستمر ارائه شود.

استاندار همچنین گفت: 290میلیارد ریال اعتبار عمرانی مدیریت حوادث مرحله دوم به این استان ابلاغ شد.

نوذری عنوان کرد: این میزان اعتبار 50 درصد از اعتبارعمرانی مدیریت خشکسالی در نظر گرفته شده امسال است که به این استان ابلاغ شده و 50 درصد مرحله اول آن به مبلغ 298میلیارد و 300میلیون ریال پیش از این به استان ابلاغ شده بود.

وی بیان کرد: 65 درصد اعتبار مرحله اول معادل با 193میلیارد و 895 میلیون ریال سهم بخش کشاورزی و 35 درصد آن معادل با 104 میلیارد و 405 میلیون ریال نیز سهم بخش آب بود.

وی اظهار داشت: اعتبار مرحله اول در جهت مدیریت خشکسالی برای تامین آب آشامیدنی شهری، روستایی وعشایری و پروژه هایی که ماهیت کاهش اثرات و بحران خشکسالی در بخشهای مختلف کشاورزی داشتند، هزینه شد.

نوذری یاد آور شد: این استان یکی از پنج استان حادثه خیز کشور است و بر این اساس دولت به لحاظ اعتبار در این بخش سهم بالایی را به آن اختصاص داده است.

کد مطلب 1051531

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