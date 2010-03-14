400 پروژه عمرانی ناتمام عمری 10 تا 20 ساله دارند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: این پروژه ها باعث نارضایتی مردم شده است وهر ساله مبلغ کمی اعتبار به آنها اختصاص می یابد که تاثیری در پیشرفت فیزیکی آن ندارد.

وی بیان کرد: لازم است این پروژه ها بر حسب نیاز، اولویت بندی و با خرد نکردن اعتبارات برخی از آنها را تکمیل کرد .

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین اظهار داشت: کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی باید با نظارت و ارزشیابی خود، مسئله وجه تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه ها با اعتبار تخصیصی و جذب شده را به طور مداوم کنترل کند .

وی یاد آور شد: این کمیته باید با بررسی، به دستگاه هایی که تخصیص آنها کمتر از 80 درصد است، اخطار کتبی دهد و آنهایی که تخصیص بالای 80 درصد و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه را دارند، مورد تقدیر قرار گیرند .

نوذری تصریح کرد: در تکمیل همه پروژه ها، اولویت به ترتیب از پروژه های با 90 درصد پیشرفت فیزیکی به پایین باشد و گزارش پیشرفت کار و سطح بندی پروژه ها به صورت مستمر ارائه شود .

استاندار همچنین گفت: 290میلیارد ریال اعتبار عمرانی مدیریت حوادث مرحله دوم به این استان ابلاغ شد .

نوذری عنوان کرد: این میزان اعتبار 50 درصد از اعتبارعمرانی مدیریت خشکسالی در نظر گرفته شده امسال است که به این استان ابلاغ شده و 50 درصد مرحله اول آن به مبلغ 298میلیارد و 300میلیون ریال پیش از این به استان ابلاغ شده بود .

وی بیان کرد: 65 درصد اعتبار مرحله اول معادل با 193میلیارد و 895 میلیون ریال سهم بخش کشاورزی و 35 درصد آن معادل با 104 میلیارد و 405 میلیون ریال نیز سهم بخش آب بود .

وی اظهار داشت: اعتبار مرحله اول در جهت مدیریت خشکسالی برای تامین آب آشامیدنی شهری، روستایی وعشایری و پروژه هایی که ماهیت کاهش اثرات و بحران خشکسالی در بخشهای مختلف کشاورزی داشتند، هزینه شد .