محبوبه بیات بازیگر نام آشنا وپیشکسوت تئاتر، سینما وتلویزیون است که نقش‌آفرینی‌های جذابی را درعرصه‌های مختلف در گذشته از وی شاهد بودیم. فعالیت بیات در سال 88 به بازی در دو تله‌تئاتر و نمایش"خدا در آلتونا حرف می‌زند" که در بیست وهشتمین جشنواره تئاتر فجر به نمایش در آمد محدود شده بود.

بیات درباره فعالیتهای حرفه ای خود به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سال 88 برای من از لحاظ کاری زیاد مناسب نبود وفعالیتم به چند کار تلویزیونی ویک تئاتر محدود شد. البته من هنگامی از لحاظ حرفه‌ای احساس رضایت وخرسندی می کنم که بتوانم در طول سال به خانه خودم تئاتر بازگردم ودر چند نمایش با کیفیت وجذاب به ایفای نقش بپردازم.

وی ادامه داد: باید قبول کرد که زندگی هنرمندان تنها از طریق فعالیت در تئاتر نمی گذرد وآنها به‌ اجبار به سمت تلویزیون و سینما گرایش پیدا می‌کنند. البته در طول سال هم مگر چند پروژه مناسب با هدف تولید آثارماندگار وجود دارند که نقشهایی مناسب من داشته باشند و از میان این همه بازیگر به من پیشنهاد شوند. بنابراین ترجیح می‌دهم گزیده کار باشم وحیثیت حرفه‌ای خود را با بازی در هر نقشی زیر سوأل نبرم.

این بازیگر افزود: ترجیح می‌دهم در طول سال فعالیتهایی در تلویزیون انجام دهم تا بتوانم با خیال راحت به فضای تئاتر بازگردم. البته این روزها نیز به نظر می‌رسد تنها عده ای ازامکانات وبودجه هایی که در تئاتر موجود است، استفاده می‌کنند بنابراین در زمان محدودی که به یک بازیگر ویا کارگردان برای اجرای نمایش اختصاص می یابد فرصت تجربه‌کردن ازآنها گرفته می‌شود .بازیگر و کارگردان هم مجبور است از همان کلیشه های تکراری برای به صحنه بردن اثرش استفاده کند. این مسئله باعث از بین رفتن خلاقیت هنرمندان می‌شود.

بیات درباره مقایسه فضای تئاتری در گذشته نسبت به امروز گفت: امروزه تئاتر کشور از لحاظ فکری بسیار گسترده تر است وافق فکری بازتری را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهد. هرهنرمندی را می‌توان در زمان خودش وبا توجه به شرایط وامکاناتی که در اختیار داشته مقایسه کرد. اما نکته‌ای که در گذشته بیشتر رعایت می‌شد حفظ حرمت افراد و رعایت حقوق دیگران بود.

وی بیان کرد: من درزمان دانشجویی اگر نیم‌ساعت دیر سر کلاس علی نصیریان می‌رسیدم جرأت نداشتم وارد کلاس شوم چون ایشان از برنامه‌ریزی و نظم خاصی در همه زمینه‌های کاری برخوردار بودند ودانشجویان ایشان نیز به احترام استادشان اصول اخلاقی ورفتاری را رعایت می‌کردند.

بیات ادامه داد: تئاتر ایران باید فرهنگ سازی را از ابتدا به نوآمدگان بیاموزد زیرا تئاتر وظیفه آموزش افراد را برعهده دارد ومی‌تواند چگونه سالم زیستن در اجتماع را به هنرمندان ودانشجویان پیشنهاد دهد. البته با تمام مشکلاتی که برای فعالیت در تئاتر و سینما وجود دارد احترامی که هموطنان عزیزم بعد از این همه سال فعالیت به من می‌گذارند خستگی را از تنم بیرون می کند وبزرگترین و ارزشمندترین هدیه برای من است.

وی درباره فعالیتهای آینده خود گفت: سال جدید را با بازی در نمایش"خدا درآلتونا حرف می زند" به نویسندگی محمد ابراهیمیان وکارگردانی مسعود دلخواه آغاز می‌کنم در این نمایش با بهزاد فراهانی که بازیگر مسئول وحرفه‌ای است همکاری دارم. امیدوارم سال آینده بتوانم فعالیتهای بیشتری در عرصه تئاتر داشته باشم.