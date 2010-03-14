اشرافیت نیروی انتظامی بر مرزهای کردستان به 80 درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه اولین فرمانده مرزبانی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تلاشهای صورت گرفته میزان اشرافیت نیروهای مرزبانی و انتظامی کردستان بر مرزهای این استان به بیش از 80 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح انسداد مرزها و همچنین افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیاز میزان کنترل بر مرزهای استان کردستان با افزایش چشم گیری مواجه بوده و این مهم در حال حاضر نیز در حال انجام و پیگیری است.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان داشت: در سال گذشته تنها 35 پاسگاه مرزی در استان کردستان فعالیت داشتند که با توجه به اقدامات صورت گرفته نه تنها تعداد پاسگاه های مرزی استان با افزایش چشم گیری مواجه بوده بلکه امکانات و تجهیزات مورد نیاز در پاسگاه های مرزی استان نیز رشد قابل توجهی داشته است.

قائد رحمتی عنوان کرد: در طول سال جاری 33 برجک جدید نیز در مرزهای استان کردستان ایجاد شده و به همین دلیل میزان اشرافیت و نظارتها افزایش یافته و در نتیجه شاهد افزایش کشف کالای قاچاق و همچنین مقابله با ورود و خروج غیرمجاز هستیم.

وی با اشاره به برنامه های مناسب اجرا شده برای تامین معیشت افراد ساکن در مرزهای استان کردستان نیز خاطرنشان کرد: در همین مدت مقدمات ایجاد و راه اندازی چهار بازارچه و معبر موقت مرزی فراهم شده و هم اکنون مرزنشینان در چهارچوب قانون و با داشتن کارت تردد اقدام به صادرات و واردات اقلام و کالاهای مجاز می کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان ایجاد فرماندهی مرزبانی در این استان را اقدامی شایسته و قابل توجه دانست و گفت: امیدواریم که این کار باعث برنامه ریزی و اقدام بهتر برای مقابله با قاچاق کالا باشد.

در ادامه این مراسم که با حضور فرمانده مرزبانی کشور، استاندار کردستان و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی استان کردستان برگزار شد، عزت الله رشیدیان به عنوان اولین فرمانده مرزبانی استان کردستان معرفی شد.