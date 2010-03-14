به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الجعفری در گفتگو با روزنامه الدار چاپ کویت اظهار داشت: بهتر است رئیس جمهور عراق یک عرب سنی باشد و کردها ریاست نهادهای دیگر را بر عهده بگیرند، چرا که مهم به وجود آمدن دولت وحدت ملی در عراق است.

دبیرکل ائتلاف ملی عراق در بخش دیگر سخنان خود گفت: بازگشت حزب بعث به روند سیاسی عراق به معنای بازگشت به نقطه اول یعنی خشونت و خونریزی میان عراقی ها است و این موضوع خط قرمز ائتلاف های ملی عراق است.

"طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهور عراق نیز اخیرا اعلام کرده بود از آنجایی که عراق کشوری عربی است باید رئیس جمهور آن نیز یک عرب باشد.

این در حالی است که "ایاد علاوی" رهبر فهرست العراقیه، "طارق الهاشمی" و "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق اخیرا در اربیل طی نشستی درباره اعطای نقش کلیدی به جریان های کرد در دولت آتی و ابقای "جلال طالبانی" به عنوان رئیس جمهور گفتگو کردند.

طبق توافقات رهبران نظام سیاسی جدید عراق رئیس جمهور این کشور از میان کردها انتخاب می شود.