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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

13 هزار پلیس در طرحهای نوروزی کرمان شرکت دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس کرمان با تاکید بر برخورد شدید با متخلفان چهارشنبه آخر سال گفت: در راستای ارتقاء امنیت در چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز در استان 13 هزار پلیس مشارکت دارند.

سردار محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای تامین امنیت در چهارشنبه سوری و همچنین ایام نوروز و تعطیلات سال هشتاد و نه 13 هزار مامور نیروی انتظامی در قالب طرح های مختلف در کرمان حضور خواهند داشت.

وی با تاکید بر برخورد شدید با متخلفان چهارشنبه آخر سال گفت: دستگیر شدگان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات سال آینده آزاد نمی شوند.

وی اضافه کرد: ایجاد مزاحمت، دلهره و اضطراب و بر هم زدن آسایش جامعه، تجمع منجر به ترافیک و اختلال در نظم عمومی خطوط قرمز پلیس هستند که با مسببان آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: پلیس با شادی مخالفتی ندارد اما نباید از این فرصت برای برهم زدن نظم عمومی و امنیت دیگران استفاده شود.

سردار اسحاقی گفت: شادی ها و اجرای مراسمهای مختلف باید در چارچوب رعایت حقوق دیگران انجام شود.

وی گفت: در ایام نوروز 497 گشت موتوری، 771 گشت خودرو در استان امنیت را برقرار می کنند که 30 درصد از آنها نامحسوس خواهند بود.

کد مطلب 1051545

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