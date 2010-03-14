122 باند توزیع مواد مخدر در گلستان متلاشی شد

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این راستا هزار و 640 نفر از عوامل تهیه و توزیع طی این مدت دستگیر و بیش از دو هزار و 930 کیلو گرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد.

وی از کشف بیش از 50 هزار مواد محترقه در آستانه چهارشنبه آخر سال خبر داد و خاطر نشان کرد: کسانی که در شب چهارشنبه آخر سال توسط مآموران انتظامی دستگیر شوند تا پایان تعطیلات سال نو دربازداشت خواهند بود.

وی آمادگی پلیس را برای اجرای رزمایش بزرگ نوروزی در حد بسیار مطلوب اعلام کرد و گفت: 328 واحد گشت خودرویی، موتوری و گشت های پیاده به همراه ده گشت پلیس نامحسوس سازماندهی شده و فعالیت خود را از روز پنجشنبه 27 اسفند ماه آغاز خواهند کرد.



رئیس پلیس گلستان از استقرار ایستگاه های پلیس در کلیه مراکز تفریحی و گردشگری استان خبر داد و اظهارداشت: 35 ایستگاه پلیس انتظامی و 54 ایستگاه پلیس راهنمایی و رانندگی در کلیه مراکز تفریحی و گردشگری و میادین و نقاط پر تردد استان پیش بینی شده و پلیس به صورت شبانه روز در این مراکز حضور خواهد داشت.

وی یادآورشد: هفت هزار نیروی پلیس در طرح نوروزی گلستان شرکت دارند.