احزاب در سال 89 فضای نقد و انسجام ملی را افزایش دهند

حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی در سال جدید با توجه به چه موضوعاتی می توانند به افزایش وحدت ملی کمک کنند، افزود: در سال 89 احزاب و گروههای سیاسی باید جامعه را دعوت به انسجام کنند و خودشان نیز همچون انسان های بالغ به رقابتی سالم و به دور از دشمنی و بپردازند.

وی با اشاره به غیرفعال بودن احزاب اصلاح طلب در زمان حاضر گفت: باید ببینیم آیا در سال 89 گروههای سیاسی منتسب به اصلاح طلبان اجازه فعالیت سیاسی دارند یا خیر؟

وی ادامه داد: در سال 88، فعالیت گروههای سیاسی اصلاح طلب تقریبا متوقف شد و این موضوع به احزاب و گروههای فعال در این طیف تحمیل شد.

منتجب نیا با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این موضوع در سال 89 ادامه پیدا نکند، افزود: اگر این تعطیلی تحمیلی برای گروههای سیاسی اصلاح طلب ادامه داشته باشد، منتقدی برای امور دولت وجود نخواهد داشت و چشم انداز اصولگرایان برای ایجاد وحدت ملی را نیز باید از خودشان پرسید، اما اگر به گروههای منتقد نیز میدانی داده شود، آنگاه می توان برای حرکت درست و اصولی برنامه ریزی کرد.

به عقیده قائم مقام حزب اعتماد ملی، هنوز هیچ نشانه ای در دولت مبنی بر راغب بودن به فعالیت گروهها و احزاب سیاسی اصلاح طلب وجود ندارد.

منتجب نیا با انتقاد از این موضوع که فضای کنونی حاکم بر احزاب و گروههای سیاسی فضای خوبی نیست، اظهارداشت: فعلا میدان از رقیب خالی است و احزاب و گروههای منتقد و اصلاح طلب مجبور به تعطیلی حزبشان شده اند.