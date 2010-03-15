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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

منتجب نیا در گفتگو با مهر:

احزاب در سال 89 فضای نقد و انسجام ملی را افزایش دهند

احزاب در سال 89 فضای نقد و انسجام ملی را افزایش دهند

قائم مقام حزب اعتمادملی ابراز امیدورای کرد در سال 89 فضای نقد و تحلیل و انتقاد از قدرت در میان احزاب افزایش یابد واحزاب موافق و مخالف سیاست های دولت متوجه شوند که می توانند در کمال دوستی، به رقابت سیاسی هم بپردازند.

حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی در سال جدید با توجه به چه موضوعاتی می توانند به افزایش وحدت ملی کمک کنند، افزود: در سال 89 احزاب و گروههای سیاسی باید جامعه را دعوت به انسجام کنند و خودشان نیز همچون انسان های بالغ به رقابتی سالم و به دور از دشمنی و بپردازند.

وی با اشاره به غیرفعال بودن احزاب اصلاح طلب در زمان حاضر گفت: باید ببینیم آیا در سال 89 گروههای سیاسی منتسب به اصلاح طلبان اجازه فعالیت سیاسی دارند یا خیر؟

وی ادامه داد: در سال 88، فعالیت گروههای سیاسی اصلاح طلب تقریبا متوقف شد و این موضوع به احزاب و گروههای فعال در این طیف تحمیل شد.

منتجب نیا با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این موضوع در سال 89 ادامه پیدا نکند، افزود: اگر این تعطیلی تحمیلی برای گروههای سیاسی اصلاح طلب ادامه داشته باشد، منتقدی برای امور دولت وجود نخواهد داشت و چشم انداز اصولگرایان برای ایجاد وحدت ملی را نیز باید از خودشان پرسید، اما اگر به گروههای منتقد نیز میدانی داده شود، آنگاه می توان برای حرکت درست و اصولی برنامه ریزی کرد.

به عقیده قائم مقام حزب اعتماد ملی، هنوز هیچ نشانه ای در دولت مبنی بر راغب بودن به فعالیت گروهها و احزاب سیاسی اصلاح طلب وجود ندارد.

منتجب نیا با انتقاد از این موضوع که فضای کنونی حاکم بر احزاب و گروههای سیاسی فضای خوبی نیست، اظهارداشت: فعلا میدان از رقیب خالی است و احزاب و گروههای منتقد و اصلاح طلب مجبور به تعطیلی حزبشان شده اند.

کد مطلب 1051552

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