استاندارد خاصی برای تجهیزات شهربازی های کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آتش پاد دوم حسن جعفری ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا و با توجه به نزدیکی ایام نوروز و استفاده بیشتر از این وسائل، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از پنج شهربازی موجود در این شهر بازدید کرده است و دستور العملهای لازم و نیز نواقص و عیب های موجود در این وسائل به متولیان امر داده شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، با اشاره به رشد 29 درصدی حوادث در سال جاری افزود: بر طبق آمارهای موجود حوادث رخ داده در 11 ماه سال 88 به دو هزار و 574 مورد رسید که نسبت به سال قبل 29 درصد رشد داشته است.

وی همچنین از رشد 10 درصدی حریق در 11ماه گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری سه هزار و 648 مورد عملیات حریق صورت گرفت که نسبت به سال گذشته با سه هزار و 301 مورد حریق رشدی در حدود ده درصد داشته است.

جعفری با اشاره به بازدید های صورت گرفته از اماکن اقامتی مشهد در راستای اجرای دستور العلمهای ایمنی خاطر نشان کرد: تا کنون از اماکن اقامتی تجاری بازدیدهایی صورت گرفته است و نواقص موجود در تجهیزات ایمنی و رفع نقاط حادثه خیز به متولیان این اماکن ارائه گردید که در صورت عدم رعایت بر طبق رای کمیسیون بند 20 این اماکن پلمپ خواهد شد که در این خصوص تاکنون سه واحد اقامتی به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی پلمپ شد.

