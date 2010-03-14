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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

به‌رغم افزایش دانش‌آموزان؛

سوئدی‌ها با تأسیس مدارس دینی مخالفت کردند

تحقیقاتی که از سوی یکی از روزنامه‌های سوئدی انجام شده نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش دانش‌آموزان مدارس سوئد، اکثریت مردم این کشور اعتقاد دارند کلیساها و سایر گروه‌های دینی باید از داشتن مدارس ابتدایی دینی در کشور منع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اکسپرسن سوئد، در این تحقیقات که از یک هزار نفر انجام شده تنها 40 درصد با ساخت مدارس دینی موافق بوده، 46 درصد مخالف و 14 درصد ممتنع بوده‌اند.

درمیان دموکرات مسیحی‌ها 62 درصد با تأسیس مدارس دینی موافق بودند و 55 درصد اعتقاد داشتند که مدارس دینی باید تأسیس شده و این مدارس به گروههای فرعی چون مدارس دینی مذاهب مختلف تقسیم شوند.
 
قرار است دولت سوئد تا چند هفته آینده طرح جدید آموزشی خود را به پارلمان ارائه کند. در این طرح درباره تأسیس مدارس دینی و نیایش صبحگاهی مدارس نیز سخن به میان آمده است.
 
تعداد دانش آموزان مدارس دینی در دهه کنونی نسبت به دهه گذشته افزایش داشته است. به طوری که این تعداد از 5 هزار و 51 دانش آموز در سال 1999 به 7 هزار و 622 دانش آموز در سال تحصیلی 2008/ 2009 افزایش یافته است.
 
اکثریت مدارس دینی سوئد را مدارس مسیحی تشکیل داده‌اند که مدارس آنها 78 درصد از کل مدارس را شامل می‌شود. 
کد مطلب 1051554

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