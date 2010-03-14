اماکن فرهنگی قم باید به مسافران معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر یکشنبه در سیزدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم ضمن تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی مناسب به مسافران نوروزی، بیان داشت: ایام نوروز فرصت مناسبی برای معرفی اماکن فرهنگی، زیارتی و گردشگری استان قم به مسافران است.



وی اضافه کرد: در همه مبادی ورودی شهر باید اطلاعات به طور کامل در خصوص مسئله اسکان، ارائه کالاهای فرهنگی، نقشه قسمت‌های مختلف شهر، اماکن درمانی، محل امامزاده‌ها و ... به زائران داده شود.



استاندار قم بر لزوم تشکیل پایگاهی مشترک در خصوص اطلاع رسانی به مسافران تأکید کرد و افزود: همه نهادها از جمله سازمان هلال احمر، آموزش و پرورش، شهرداری، راهنمایی و رانندگی، گردشگری و ... باید به طور هماهنگ و در قالب پایگاهی مشترک به مسافران خدمات ارائه کنندتا مسافران مخصوصا در مبادی ورودی شهر دچار سردرگمی نشوند.



وی تشکیل و فعالیت جدی ستاد امر به معروف و نهی از منکر لسانی در قم را خواستار شد و ادامه داد: به دلیل شأن بالای شهر قم و وجود اماکن مقدسی چون حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، ‌باید ستاد امر به معروف و نهی از منکر لسانی تشکیل و به طور جدی به وظیفه خود با حفظ رعایت اخلاق اسلامی عمل کنند تا در این ایام شاهد بد حجابی و عدم رعایت اخلاق و شئونات اسلامی در شهر قم نباشیم.



موسی‌پور سازمان آموزش و پرورش را سازمانی پرهجم به لحاظ کاری و تعداد کارکنان آن دانست و گفت: مهمترین وظیفه آموزش و پرورش توجه به برنامه‌های نرم افزاری است و نباید به دلیل هجم بالای کار، از نظارت بر اجرای مسائل پرورشی و فرهنگی در مدارس غفلت کند.



استاندار قم در پایان سخنان خود تشکیل دوازده جلسه اصلی و یک جلسه فوق العاده شورای آموزش و پرورش در سال جاری را نشان مسئولیت پذیری بالای اعضای این شورا عنوان کرد و افزود:امیدواریم در سال آینده همه مسئولان وظیفه خود را به درستی بشناسند و به این وظیفه به خوبی عمل کنند.



مدارس قم ظرفیت 400 هزار نفر مسافر را در ایام نوروز دارد



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم نیز در ابتدای سیزدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش به بیان گزارشی از مصوبات جلسه قبل این شورا پرداخت و افزود: در ایام نوروز امسال شش ستاد، وظیفه اسکان نوروزی زائران فرهنگی را به عهده دارند و در 300 واحد آموزشی استان به ظرفیت 400 هزار نفر پذیرش زائران نوروزی را خواهیم داشت.



محمد حسین امین جعفری ادامه داد: هدف اصلی ستاد اسکان از اسکان زائران فرهنگی در ایام نوروز، ارائه خدمات رفاهی و اقامتی برای زائران مرقد مطهر حضرت معصومه(س) و نمازگزاران مسجد مقدس جمکران در این ایام می‌باشد.



وی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط ستاد اسکان نوروزی بیان داشت: آماده سازی 300 مدرسه درجه 1 ، 2 و 3 از حیث تجهیزات موجود در مدارس، آماده‌سازی خوابگاه‌های مراکز رفاهی، تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی، طراحی سامانه اسکان فرهنگیان قم جهت سهولت در امر پذیرش، توزیع بسته‌های فرهنگی و بهداشتی در میان تعدادی از مسافران و ... از جمله فعالیت‌های این ستاد می‌باشد که در ایام نوروز برای مسافران تدارک دیده شده است.