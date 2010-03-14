سایت خبری قفقاز در اردبیل راه اندازی شد

سید ناصر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این سایت با عنوان "حقایق قفقاز بزرگ" برای اولین بار در اردبیل راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه سایت خبری قفقاز وابسته به مرکز فرهنگی غیر دولتی قفقاز است، اضافه کرد: این سایت در حوزه مناطق قفقاز از جمله قفقاز شمالی، قفقاز جنوبی و کشور ترکیه فعالیت خواهد کرد.

مدیر عامل مرکز فرهنگی قفقاز اطلاع رسانی در بخشهای خبری، گزارش، مقالات تاریخی و تحلیل رویدادها در حوزه قفقاز و کشور ترکیه را از مهمترین اهداف راه اندازی این سایت عنوان کرد و افزود: موضوعات فرهنگی و هنری نیز از جمله بخشهای دیگر سایت خواهد بود.

وی با بیان اینکه سایت خبری قفقاز به سه زبان فارسی، انگلیسی و آذری اخبار خود را منتشر خواهد کرد، ابراز داشت: هم اکنون بخش فارسی زبان این سایت فعال شده و بخش زبان انگلیسی و آذری نیز از سال آینده راه اندازی خواهد شد.

اسحاقی در پایان با تاکید بر ارتباط مستمر سایت خبری قفقاز با خبرگزاریها، نشریات سراسری و محلی و نیز بخشهای خبری صدا و سیما، از آمادگی این سایت برای همکاری با اهل قلم، خبرنگاران، محققان و صاحب نظران مسایل حوزه قفقاز و کشور ترکیه خبر داد.

