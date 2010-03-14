اجرای گروه نوای شیراز در فستیوال موسیقی جمهوری چک

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این گروه موسیقی به عنوان نماینده هنری کشورمان برای اجرای برنامه در فستیوال موسیقی جمهوری چک که از 25 اسفندماه 88 تا سوم فروردین ماه 89 برگزار می شود به این کشور سفر می کند.

گروه نوا در شهرهای پراگ و وصلی کشور چک به اجرای برنامه خواهد پرداخت و در این برنامه قطعاتی را در آواز ابوعطا اجرا می کنند که شامل تصنیف گردش آسمان(ساخته عارف قزوینی)، چهارمضراب(ساخته استاد ابوالحسن صبا)، تصنیف راز روزگار(ساخته امیرحسین نوژن) و تصنیف قدیمی با من صنما است.

اعضای گروه اعزامی نوا نیز شامل ارژنگ سیفی زاده(نوازنده سه تار و آواز)، علیرضا صغیر(نوازنده تمبک)، هادی صالح نیا(نوازنده دف و دایره)، امیرحسین نوژن(نوازنده سه تار و سرپرست گروه) خواهد بود.

همچنین گروه شماره دو نوا در فروردین ماه 89 بر اساس برنامه اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور و نمایندگی های فرهنگی در شهر عشق آباد ترکمنستان به اجرای برنامه ای در دستگاه ماهور می پردازد.

گروه نوای شیراز در سال 1377 با هدف حفظ و اشاعه موسیقی فاخر ایرانی تشکیل شد و تاکنون در برنامه هایی از جمله بزرگداشت یادروز حافظ سالهای 81 و83، بزرگداشت استاد مسعود شناسا، کنسرت تالار حافظ سال 1386اجرا داشته و دارای مقام برگزیده نخستین جشنواره گروه نوازی استان فارس در سال 1386 است.

این گروه همچنین در بیست و سومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر تهران در سال 86 شرکت یافته و به مناسبت گرامیداشت هزارو صد و پنجاهمین سال تولد رودکی در کشور دانمارک به اجرای کنسرت پرداخته است.