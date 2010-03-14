به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی آموزشهای مهارتی را گام بسیار بلندی در جهت توسعه منابع انسانی و سهم نیروی انسانی در تولید ملی و رشد اقتصادی دانست که 2.7 درصد از سهم 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه رشد اقتصادی را شامل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: ریشه مشکلات کشور بیکاری و خود بیکاری ریشه در نبود مهارت و حرفه آموزی دارد، اگر حرفه آموزی را سر و سامان دهیم خیلی از مشکلات حل خواهد شد. یکی از بحث های خیلی مهم این است که روند سرمایه گذاری در کشور و فرآیندهای طولانی اخذ مجوز و طی مراحل مختلف را تسهیل کنیم.

شیخ الاسلامی ادامه داد: اصطلاحی در ادبیات اقتصادی تحت عنوان پنجره واحد کسب و کار وجود دارد و به این معنا است که در بررسی مشکلات سرمایه گذاری و بررسی تمام فرایند مجوزها در یک فضای واحد جداگانه بررسی شود و سرمایه گذار پاسخ مثبت یا منفی را می گیرد و دیگر نیازی نیست که سرمایه گذار مسیر طولانی ادارات مختلف را طی کند.

وی تصریح کرد: با وجود سند توسعه اشتغال، ظرفیت سنجی و استفاده از برنامه آمایشی سرزمین تکلیف همه روشن است و ارزیابی مدیریت با این کار معلوم می شود، سهم هر استان مشخص است و استانداران رتبه بندی می شوند که چقدر توانسته اند در تحقق اهدافشان موفق باشند.

وزیر کار بیان داشت: توسعه اشتغال و کارآفرینی محور تحرک و معیار سنجش مدیریت مسئولین در کشور می شود. یکی از بحثهای دیگر در خصوص اشتغال بحث خوشه سازی است که در قالب تعاونیها و کارشناسی کردن روند تولید تا مصرف اجرا خواهد شد که نیاز به فرهنگ سازی دارد.