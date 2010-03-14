برای خلق شگفتی و شکست پیکان به میدان می رویم

پرویز کاظمی سرمربی تیم برق کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت : هدف مس کرمان شکست تیم پیکان در تهران است و بازیکنان برق در گذشته نیز نشان داده اند توان ایجاد شگفتی در هر مسابقه و شکست هر تیمی را دارند.

وی یادآور شد : تمرینات خوبی را تهران داشتیم و خود من تعجب می کنم بازیکنانم زود باخت گذشته را فراموش کردند و حرکت رو به جلو را در پیش گرفتند .

وی افزود : روحیه خوبی در تیم وجود دارد و بچه ها برای بازی با پیکان مثل سایر بازیها آماده می شوند برای ما بازی با پیکان با دیگر تیمها فرقی نمی کند

وی افزود : امسال دو بازی مهم داریم و برای بازی با پیکان " خان احمدی " را که دچار آسیب جدی شده بود با خود نیاوردیم وی در کرمان مشغول فیزیوتراپی است البته بازیکنان بامصدومیت جزیی هم داریم که به دلیل فشردگی بازیها بدنشان کمی ناآماده است که در تعطیلات عید بهتر می شوند .

وی گفت : چون تیم ما رنج سنی بالاتری دارد ریکاوری بازیکنانمان کمی طول می کشد اما با تجربه ی که باریکنان برق کرمان دارند امیدوارم در پایان فصل در جمع تیمهای پلی آف باشیم .

وی افزود : در ایام عید استراحت خوبی به بازیکنان داده می شود و فرصت داریم تا بازیکنانمان برای چهار بازی خانگی و دو بازی خارج از خانه آماده شوند تا به حضور درجمع هشت تیم برتر شانس مبارزه داشته باشیم .

کاظمی گفت : هرچند پیکان قهرمان ایران است اما برای بازیکنان ما همدلی و کار گروهی در اهمیت است ما پیکان را زیاد بزرگ نکردیم و زیاد هم دست کم نگرفتیم و حتی اگر ببازیم هم فقط دو امتیاز را ز دست داده ایم .