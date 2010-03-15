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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۱

عباسپور به مهر خبر داد:

حل منع قانونی ادامه تحصیل دانشجویان مراکز فنی و حرفه ای در مجلس

حل منع قانونی ادامه تحصیل دانشجویان مراکز فنی و حرفه ای در مجلس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره سرانجام نامه این کمیسیون به وزیر آموزش و پرورش در مورد ادامه روند فعالیت دانشکده های فنی و حرفه ای گفت: قرار شد موانع قانونی ادامه تحصیل دانشجویان و هنرجویان این دانشکده ها را از طریق مجلس برطرف کنیم.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پاسخ نامه ای که به وزیر آموزش و پرورش داده بودیم هنوز نیامده است اما مذاکره ای با وی داشتیم که پیشنهادمان این بود که اگر قصد دارند دانشکده ها و مراکز فنی و حرفه ای را از آموزش و پرورش جدا کنند، به تدریج این امر دنبال شود.

روز گذشته عباسپور از ارسال نامه ای به وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حل مشکل ادامه تحصیل دانشجویان مراکز و دانشکده های فنی و حرفه ای خبر داده بود.

طبق تصمیم جدید وزیر آموزش و پرورش دانشکده های فنی و حرفه ای و مراکز آن که دارای دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بود به وزارت علوم واگذاری شده و به همین دلیل جذب دانشجو فعلا در این مراکز متوقف شده است که این امر موجب اعتراض دانشجویان این دانشکده ها و مراکز شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خلاصه سخنان وزیر آموزش و پرورش این است که قانون مانع ادامه فعالیت آموزش و پرورش در این حوزه شده و حتی دیوان محاسبات نیز آنها را مورد سئوال قرار داده که نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند که این منع قانونی را حل کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره زمان رسیدگی به این موضوع در مجلس گفت: مجلس تا پایان امسال جلسه علنی ندارد اما این موضوع را در ابتدای سال 1389 بررسی خواهیم کرد.

کد مطلب 1051572

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