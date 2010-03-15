40 هزار میلیارد تومان حجم معوقات بانکی صاحبان نفوذ و قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی بازگرداندن معوقه های بانکی تولید کنندگان و کارآفرینان را بهترین عیدی به آنان اعلام کرد و گفت: بازگرداندن 40 هزار میلیارد تومان معوقه های بانکی خواص و ذی نفوذان، بزرگترین عیدی دستگاههای نظارتی کشور به کارآفرینان می تواند باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار اظهار داشت: توجه واقعی به توانمندسازی ایرانیان در حوزه کسب و کار و بسط کارآفرینی مهمترین راه حل برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و بهبود وضعیت اشتغال در کشور است.

زارعی تصریح کرد: ایجاد فرهنگ عمومی کارآفرینی و ضمانت اجرایی آن ازسوی تمامی ساختارهای کشور، موتور محرک رشد اجتماعی، اقتصادی جامعه و یکی از نیازهای جدی کشور است.

وی با اشاره به جایگاه کارآفرینی و کارآفرینان برای بهبود فضای کسب و کار جامعه، افزود: جامعه ما در شرایط فعلی برای حصول به پیشرفت و عدالت، به توجه راهبردی به فراهم شدن بسترهای عدالت گرایانه و حضور کارآفرینان خلاق و مبتکر دارد به همین دلیل علاوه بر دولت، تمامی سازمانها و نهادهای کشور در برآوردن این نیاز تاریخی، رسالت ویژه ای دارند.

معاون وزیر کار تاکید کرد: یکی از رسالتهای وزارت کار شناسایی، حمایت از کارآفرینان، توسعه ادبیات و فرهنگ کارآفرینی در سطح ملی است. برای توسعه و گسترش کارآفرینی در قدم اول باید موانعی که در سر راه وجود دارد شناخته شود چرا که بدون شناخت این موانع برنامه ریزی برای بهبود وضعیت موجود، فرآیندی بیهوده خواهد بود.

وی مشکلات فرهنگی، قانونی، اجرایی و عوامل روانی را از مهمترین موانع کارآفرینی برشمرد و گفت: مهمترین مانع در راه توسعه کارآفرینی در ایران، مسائل مربوط به پذیرش الگوهای فرهنگی است لذا تلاش خواهیم کرد از طریق مطالعه مستمر و شناسایی کارآفرینان برتر و نیز بررسی ابعاد فرهنگی اجتماعی مناطق کشور وشناساندن مزیتهای منطقه ای بسترهای لازم را برای حضور هر چه بهتر کارآفرینان در فضای کسب و کار جامعه فراهم آوریم.

زارعی همچنین با تصریح به اینکه کارآفرینان به خصوص کارآفرینان کوچک و خوشه های نوبنیاد اقتصادی – اجتماعی به حمایت و همکاری دستگاههای نظارتی در زمینه های مختلف نیاز دارند، افزود: در همین راستا ما اعتقاد داریم بازگرداندن 40 هزار میلیارد تومان معوقه های بانکی برخی صاحبان نفوذ و قدرت به سیستم بانکی کشور و تخصیص آن به فضای کسب و کار و کارآفرینان مستعد در سال 89 از طریق محاکم نظارتی و قضایی، برای حمایتهای عملی لازم از جامعه کار و تولید جزو اولویتهای رشد کشور به شمار می آید.

معاون وزیر کار یادآور شد: از آنجایی که کار و کارآفرینی اجزا و عناصر با اهمیت رشد کشور و جزو اولویتهای راهبردی دولت است، باید بسترهای آن نیز مهیا شود و یکی از راهکارهای لازم در این رابطه خارج کردن مبالغ هنگفت از دست ذی نفوذان و سپرده گذاری آن به دست کار آفرینان است به همین خاطر تداوم وضع موجود در ایجاد حاشیه امن برای مقروضین بزرگ و پرنفوذ کشور با روح کارآفرینی و خلاقیت در تضاد بوده و نقض غرض دلسوزان در بهبود فضای کسب و کار است.

این مقام وزارت کار، ضمن تقدیر از قوه قضاییه به خاطر تشکیل کارگروه مشترک با دولت در بازگرداندن معوقه های کلان به بیت المال، افزود: روح برنامه پنجم توسعه که بر عدالت و پیشرفت استوار است می طلبد که روند بازگشت ثروتها و تسهیلات بانکی بلوکه شده در دست خواص به توده ملت تسریع شود تا سبب گشایش در امر اشتغال و رونق تولید شود، این اقدام می تواند بزرگترین عیدی دستگاههای قضایی و نظارتی به مردم در بهبود اشتغال در سال آینده باشد و ضریب و منزلت سرمایه اجتماعی در کشور را هم ارتقاء بخشد.