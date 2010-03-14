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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۰

"مصائب چارلی" در کردستان عراق کلید خورد

"مصائب چارلی" در کردستان عراق کلید خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "مصائب چارلی" اولین ساخته بلند علیرضا سعادت‌نیا به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در کردستان عراق آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم با بازی مهدی هاشمی، روایتگر زندگی یک آپاراتچی سابق سینما است که سینمای کوچکی را در کردستان عراق دایر می‌کند و همزمان با نمایش فیلم‌ها، برای وصال مُراد خویش، تلاش می‌کند...

عوامل تولید فیلم سینمایی "مصائب چارلی" که فیلمبرداری آن از اواخر هفته گذشته در کردستان عراق آغاز شده، عبارتند از :نویسنده و کارگردان: علیرضا سعادت‌نیا، بازنویسی فیلمنامه: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: گئورگی دازالف، صدابردار: نظام‌الدین کیایی، طراح صحنه و لباس: نعمت جورائف، طراح گریم: رسول سید عربی، مدیر تولید: محمدرضا نجفی، دستیاران اول کارگردان و برنامه‌ریز: جلال‌الدین ساعدپناه، عکاس: نوید سجادی حسینی.
 

کد مطلب 1051574

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