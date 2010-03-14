آثار راه یافته به بخش نمایشنامه خوانی تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر دانشگاهی، گروه بازبینی این بخش شامل علی ظفر قهرمانی نژاد، سید جواد روشن و مهدی گلیج از میان آثار ارسالی به دبیرخانه 9 اثر را به صورت قطعی برای شرکت در بخش نهایی جشنواره که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود انتخاب کردند.



بر این اساس هشت نمایش در بخش مرور آثار عبدالحی شماسی و یک اثر در بخش مرور نمایشنامه های برگزیده دوره های پیشین جشنواره خوانش می شوند.



آثار راه یافته به بخش نمایشنامه خوانی جشنواره سیزدهم عبارتند از:



1- نمایش " پرومته ، شیطان مقدس" به کارگردانی فریبرز کریمی از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

2- نمایش " تله وزیون" به کارگردانی تورج ناصری ملکی از دانشگاه محقق اردبیلی

3- نمایش " مقام" به کارگردانی ندا گل رنگی از دانشگاه هنر

4- نمایش "بازگشت لکوموتیوران" به کارگردانی سونیا سنجری از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

5- نمایش "حکایت شهر سنگی" به کارگردانی شیما صادقی از دانشگاه تربیت مدرس

6- نمایش "شب" به کارگردانی غلامرضا سلیمان تاش از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

7- نمایش "دعوت به همکاری" به کارگردانی سامان قلیج خانی و سعید عبداللهی از دانشگاه آزاد سما

8- نمایش "شناسنامه" به کارگردانی پریسا رعنازاده از دانشگاه آزاد شیراز

9- نمایش "قصیده شب نمناک"به کارگردانی علی ثقفی و اشکان خیل نژاد از دانشگاه تهران ( بخش مرور نمایشنامه های برگزیده)



سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت ماه سال آینده (1389) در تهران برگزار می‌شود.